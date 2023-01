Ukrainske fotballhelter på vei til Norge: – Vi har det tungt

Andriy Vorobey smiler når han peker mot Ukrainas nasjonalarena; Olympiastadion.

For litt over 20 år siden reiste 50.000 tilskuere seg da Vorobey sendte Ukraina i ledelsen mot Hellas.

– Det var en fantastisk følelse, utbryter Vorobey.

Så forsvinner smilet. Den tidligere fotballspilleren blir alvorlig i minen.

– Dessverre er arenaen tom nå, som så mange andre stadioner i landet. Alle venter på at krigen skal ta slutt og at folk kan komme tilbake, sier Vorobey til TV 2.

STENGT: Portene rundt nasjonalarenaen er stengt. Det har de vært i snart et år. Foto: Aage Aune / TV 2

Det nærmer seg ti år siden Russland annekterte Krim-halvøya. Og for under ett år siden gikk Russland til full invasjon av sitt naboland, Ukraina.

Over natten ble millioner tvunget til å flykte, mens andre grep til våpen for å forsvare landet sitt.

– Mange mennesker har mistet husene sine, mange har mistet sine kjære. Mange folk har dødd. Det er ikke mulig å beskrive. Vi har det tungt, sier Vorobey.

Kun åtte spillere har scoret flere mål for landslaget enn den nå 44 år gamle ukraineren. I storklubben Sjakhtar Donetsk er han klubblegende med over 200 kamper.

PÅ VEI: Tirsdag formiddag startet den lange reisen til Norge for Andriy Vorobey og resten av de ukrainske veteranspillerne. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Vil fortelle nordmenn sannheten

En delegasjon på over 20 ukrainere, hvor flere enn ti av dem har spilt landskamper, skal delta i den tradisjonsrike veterancupen i Sogn som arrangøres for 25. gang.

Denne uken bytter flere av ukrainerne ut bomberom i Ukraina med idylliske indre Sogn.

En av deltakerne har kjempet i fronten under krigen, mens andre har bidratt med frivillig arbeid.

I veterancupen møter de det uoffisielle norske veteranlandslaget på lørdag. Her finner man legender som John Arne Riise, Tore André Flo, Håvard Flo, Stig Inge Bjørnebye og Eirik Bakke.

– Vi reiser for å vinne, men det er først og fremst for å fortelle verden hva som foregår i Ukraina, sier Sjakhtar Donetsk-legenden.

UKRAINSKE PROFILER: Dette er noen av spillerne som er på vei til Norge for å delta i veterancupen i Lærdal. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Vi vil at folk skal få opp øynene for alt som skjer. Vi forventer ingenting tilbake. Vi vil bare fortelle sannheten. Ikke det som blir sagt på TV, men sannheten fra folkene som bor i de krigsherjede områdene.

– Vi er ikke nazister. Vi er mennesker som lever i landet vårt. Vi ønsker ingen noe vondt. Vi bor i vårt land på vårt territorium, sier Vorobey.

Den tidligere fotballspilleren hentyder til Russlands president Vladimir Putins feilaktige påstander om Ukraina måtte «avnazifiseres», og at invasjonen dermed var nødvendig.

Tidligere fotballspiller vervet seg – ble skadet

Utenfor Olympiastadion i Kyiv er det rolig. Biler kjører forbi, men langs gatene er det få som beveger seg.

En av dem er den tidligere Dynamo Kyiv-keeperen Svyatoslav «Slava» Syrota. Han er militært kledd med en grønn fleecegenser .

LANGE KAMPER: Svyatoslav Syrota har snart kjempet mot russerne i et år. Foto: Aage Aune / TV 2

De to pensjonerte fotballspillerne gir hverandre en god klem når de møtes under intervjuet med TV 2.

– Han er en av tidenes ukrainske angrepsspillere, tro meg! Sier Syrota.

– Nei, nei, nei, svarer Vorobey ydmykt.

Selv skulle Slava, som han kalles, ønske at også han kunne reise til Norge og formidle ukrainernes budskap. Det får han ikke.

Like etter at han hadde evakuert familien sin fra Butsja, stedet for en av krigens verste massakre i mars, vervet han seg.

Nå er han en del av presidentbrigaden til Volodomyr Zelenskyj. Som mange frivillige har Syrota skadet seg ved fronten, dermed kan han ikke reise til Norge for å delta i turneringen.

– Hvis noen hadde fortalt meg at jeg måtte krige, ikke bare tjenestegjøre, men være i skyttergravene, så ville jeg ikke trodd det. Jeg ville sagt at den personen var fra vettet. Jeg har ikke en gang vært i militæret, sier Syrota til TV 2.

SKADET: Slava Syrota skadet seg ved fronten. Foto: Aage Aune / TV 2

Slava tar TV 2 med til en supporterpub like ved arenaen.

På veggene henger det bilder av klubbhelter, troféløft og det ukrainske flagget.

Før krigen var det landslaget som samlet rivalene Dynamo Kyiv og Sjakhtar Donetsk sine supportere.

Nå står de side om side i kampen mot russerne.

– I fotballen finnes det ikke fremmede folk. Alle kjenner hverandre. Når man driver med en sport i et lite land, vet alle hvem alle er, sier Syrota til TV 2.