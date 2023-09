Tydelig beskjed: – Må unngå det

Oscar Bobbs U21-trener har forståelse for at Pep Guardiola omtaler 20-åringens feil.

Oscar Bobb kom inn etter 81 minutter mot Røde Stjerne, og fikk dermed debuten i Champions League for Manchester City.

Det gleder Norges U21-landslagstrener Jan Peder Jalland.

– Et veldig positivt innhopp, akkurat som han hadde i Premier League mot Fulham før landslagspausen. Han utfolder seg, dribler og har en offensiv mentalitet når han går ut på banen, sier Jalland til TV 2.



Selv virker ikke 20-åringen å ta av. Bobb fortalte til TV 2 at han ikke hadde noen nerver.

– Nei, ikke i dag, men noen ganger er jeg nervøs, sier Bobb ydmykt.



Guardiola-beskjed

City-manager Pep Guardiola kommer med ros til østlendingen, samtidig som han hadde noe han var mindre fornøyd med.

– Han hadde dynamikk, et godt skudd, mot, men mistet ballen noen ganger. Han må unngå å gjøre det i siste tredjedel. Men sånt skjer, sier katalaneren.

Jalland tror Bobb sakte men sikkert vil ta de ytterligere nødvendige steg

– Jeg skjønner at Guardiola er på ham om balltap. Samtidig er det viktig for Oscar som skapende spiller, at de tør å utfordre nok en mot en.



U21-sjefen utdyper:

– De må tørre å være kreative nok i de rette øyeblikkene. Da vil det noen ganger også være balltap. Han må stole på seg selv og være en spiller som kan skape ting, for der har han et utrolig potensial og noe veldig, veldig spennende.

Med talenter som Cole Palmer og James McAtee ut dørene, kan det virke som Bobb vil få spilletid for de lyseblå.

– Han er en fantastisk og veldig spesiell spiller. Jordnær, gode verdier, positiv og en fornuftig gutt som er opptatt av lagkamerater og skape bra miljø der han er, sier Jalland.

DEBUT: Oscar Bobb fikk et innhopp mot Røde Stjerne. Foto: Phil Noble

Holm-mareritt

Odin Thiago Holm fikk også Champions League-debuten for Celtic, men var litt mer uheldig.

Etter 68 minutter satte han knottene i leggen på Feyenoords Mats Wieffer. Utvisningen er ikke U21-treneren enig i.

– Jeg synes det røde kortet på Odin er for strengt. Det er ikke fart eller kraft og han trekker knottene til seg. Resten av spillet var positivt, mener Jalland.

Celtic-manager Brendan Rodgers hadde et annet inntrykk av nordmannens korte opptreden.

– Odin er en fantastisk ung spiller og vil lære av det, han er veldig engasjert, men du kan ikke gjøre det på noe nivå i Europa. Han gjorde det enkelt for dommeren, sier Rodgers, og legger til:

– På dette nivået blir du straffet for det.

Jalland ser en positiv utvikling hos den tidligere Vålerenga-profilen.

– Han blir mer fysisk i spillet, samtidig som han beholder roen, kreativiteten, pasningsspillet, og evnen til å ta av press.

NEDTUR: Norske Odin Thiago Holm ble utvist mot Feyenoord. Foto: Peter Dejong

– Han begynner å få en veldig spennende pakke og blir mer og mer en helhetlig spiller, fortsetter Jalland.