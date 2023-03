Tvinges til å spille landskamp – Solbakken tror Norge-motstander gir blaffen

Lørdag: Se Spania-Norge på TV 2 Direkte og TV 2 Play!

– Ingen av de som kommer til å spille der, kommer til å spille mot oss, nærmest fastslår Ståle Solbakken overfor TV 2.

Det er nemlig ikke frivillig at Georgia har avtalt en treningskamp lørdag 25. mars.

Siden Norges EM-kvalifiseringsgruppe har fem lag, og ikke seks som er normalt, er det et krav fra Uefa om at lagene som har spillefri må spille en kamp denne dagen. På den måten skal kampbelastningen så lik som mulig.

Georgia har løst det ved å avtale en kamp mot laget som er rangert som nummer 183 på FIFA-rankingen: Mongolia.

– Vi vet at de kommer til å stille et helt annet lag i den kampen. Det har vi sett uttalelser på også at er planen. Vi vet at de garantert kommer til å gjøre det på den måten, sier Ståle Solbakken.

Norge må det samme

Mens Norge møter Spania til et tøft borteoppgjør klokken 20.45 på kvelden, spilles Georgia – Mongolia på dagtid klokken 15.00.

Landslagssjefen vil ikke bruke for mye energi på hvilken fordel det kan gi.

– Det er litt sånn det er. Det kommer en samling senere i kvalifiseringen der vi kommer i samme situasjon, sier Ståle Solbakken.

SUPERSTJERNE: Georgias Khvicha Kvaratskhelia er en av Fotball-Europas heteste spillere om dagen. Landslagssjef Ståle Solbakken er overbevist om at Napoli-spilleren kommer uthvilt til møtet med Norge. Foto: Agn Foto / ipa-agency.net

I september har nemlig Norge avtalt en treningskamp mot Jordan (84.-plass på FIFA-rankingen) på Ullevaal stadion. Den spilles fire dager før EM-kvalifiseringskampen mot Georgia.

Vel to måneder senere venter en ny treningskamp på hjemmebane. 16. november er Færøyene (123.-plass på FIFA-rankingen) motstander tre dager før bortekampen mot Skottland.

Varsler tilpasning mot Spania

Solbakken er allerede nå klar på at han vil stille et alternativt lag i disse kampene.

Men først ut er det altså Spania og Georgia på bortebane i to svært viktige kamper.

Det hele starter med gruppefavoritten på spansk jord – tre dager før Georgia på bortebane.

To lag fra gruppen på fem vil kvalifisere seg til EM i Tyskland i 2024.

– Kan man komme i en situasjon der man sparer spillere mot Spania?

– Nei, vi kommer ikke til å spare noen. Men du kan komme i en situasjon der laguttaket i Spania bærer preg av hvilken type kamp vi ser for oss. Det kan igjen se annerledes ut mot Georgia. Det blir garantert to forskjellige lag i de kampene, sier Ståle Solbakken.

Samtidig legger han ikke skjul på at Georgia-kampen til syvende og sist kan vise seg å bety mer enn Spania-oppgjøret.

– Terminlisten kan vi ikke bruke så mye tid på. Men vi må ha to tanker i hodet, og vi vet at kamp to kanskje helt til slutt kan bety mer enn kamp én. Men vi kommer ikke til å kaste bort den Spania-kampen, sier Ståle Solbakken.