Tvilte på seg selv: – Hvordan responderer klubben?

En værsjuk Jørgen Strand Larsen gliser over endelig sol og brukbar temperatur i Spania. Da er det veldig greit å si at livet i Celta Vigo er herlig.

– Jeg trives veldig godt. Det begynner å nærme seg sommer, som er fint værmessig og fint for meg. Det er litt dårlig vær i Vigo om vinteren, men jeg har det bra i klubben, sier han.

Selv med et vær som begynner å ligne på det vi nordmenn forbinder med Spania, så har oppholdet i havnebyen Vigo, nordvest i landet, minnet lite om en ferie for Strand Larsen.

På Deadline Day i august ble han klar for den spanske LaLiga-klubben, på en overgang TV 2 erfarte skulle være verdt over 100 millioner kroner. Da hadde han «gått til krig» mot Groningen.

Kastet ut i LaLiga fikk spissen fra Halden mye tillit nesten umiddelbart. Han fikk starte ni kamper fra start på rad for Celta før VM-pausen i november og desember.

Der merket han at det er noe annet enn den nederlandske Æresdivisjonen.

– På banen har det vært en stor forskjell. Det har gått fort, og det er et nivå som er veldig tøft. Spesielt inn mot kampene er det et nivå opp i forhold til hva jeg er vant til, og på banen har det vært et stort temposkifte.

– Befrielse

23-åringen fikk ros for godt spill og var et friskt pust for et Celta som plukket lite poeng. Han fikk assist, skaffet straffe - men som spiss manglet det viktigste: Scoring.

– Det var tøft. Jeg har spilt bra hele veien, og noen kamper var veldig bra. Borte mot Barcelona, for eksempel. I debuten burde jeg både scoret og hatt assists. Jeg har prøvd å se positivt på det, men som spiss vil og må du score mål.

IMPONERTE: Jørgen Strand Larsen i aksjon for Celta mot Barcelona og Gerard Piqué på Camp Nou i fjor høst. Foto: Juan Alfonso Moreno Lozano / TV 2

13. januar var ventetiden over. I hjemmekampen mot Villarreal gikk skuddet endelig inn. Hans første mål i LaLiga. Det er tydelig at øyeblikket fortsatt står sterkt.

– Pff... Det var en befrielse. Det var viktig å få den, og det har kjentes bedre siden.

Noen uker senere kom nummer to - i en sterk borteseier over Real Betis. Nok et fint mål, men Strand Larsen tar mer enn gjerne enkle scoringer også.

Var redd

Hvor mange imaginære kilo som forsvant fra skuldrene hans etter scoringene vites ikke, men han legger ikke skjul på at det var viktig for å beholde fansen på sin side.

Det holder sjelden i lengden å spille bra når man er en spiss som har kostet klubben 100 millioner kroner, og ikke scorer mål.

– Fansen har vært veldig tålmodige og snille med meg. Det er tøft med en ny spiss som kostet mye penger, men ikke scorer mål. De har sett at jeg har jobbet bra, for jeg gir alltid 100 prosent, sier østfoldingen.

Ellevill viking-feiring da Strand Larsen scoret sitt første LaLiga-mål

Da han fikk en vikinghjelm på hodet etter sitt første mål fra supportere, skjønte han at fansen fortsatt satt pris på ham. Det tok han ikke for gitt.

– Jeg var litt redd for det etter hvert. Jeg hadde spilt bra, men ikke gjort noen mål, og jeg burde nok hatt noen. Hvordan responderer fansen på det? Hvordan responderer klubben som har brukt mye penger?

– Fansen skal alltid ha noe å si, og er viktige for spillerne også. Både de og klubben har vært klasse, og stått bak ryggen hele veien. Jeg har bare prøvd, og prøvd, og prøvd, og så lykkes man. Det har vært viktig med støtten.

Tydeligvis har han satt spor etter seg i byen allerede. På gatene blir han gjenkjent av innbyggerne i fotballbyen.

– De er veldig interessert i fotball. De kjenner meg godt, for det er vanskelig å unngå en gutt på 1,95 meter. Noen ganger er det litt mye, andre ganger er det stille og rolig.

– Når Vigo-folket ser Norge, så er det nok vikinghjelmen og Strand Larsen de tenker på. Det er en fin ting det, gliser han.

EL PRINCIPE DE ØSTFOLD: Jørgen Strand Larsen har funnet seg godt til rette i Celta Vigo. Foto: Pablo Garrido Inxenia / TV 2 Les mer EL PRINCIPE DE ØSTFOLD: Jørgen Strand Larsen har funnet seg godt til rette i Celta Vigo. Foto: Pablo Garrido Inxenia / TV 2 Les mer EL PRINCIPE DE ØSTFOLD: Jørgen Strand Larsen har funnet seg godt til rette i Celta Vigo. Foto: Pablo Garrido Inxenia / TV 2 Les mer EL PRINCIPE DE ØSTFOLD: Jørgen Strand Larsen har funnet seg godt til rette i Celta Vigo. Foto: Pablo Garrido Inxenia / TV 2 Les mer EL PRINCIPE DE ØSTFOLD: Jørgen Strand Larsen har funnet seg godt til rette i Celta Vigo. Foto: Pablo Garrido Inxenia / TV 2 Les mer Utenlandsproff Jørgen Strand Larsen spiller fotball i den spanske klubben Celta Vigo. Foto: Alexandra Jonson Les mer Utenlandsproff Jørgen Strand Larsen spiller fotball i den spanske klubben Celta Vigo. Foto: Alexandra Jonson Les mer Utenlandsproff Jørgen Strand Larsen spiller fotball i den spanske klubben Celta Vigo. Foto: Alexandra Jonson Les mer Utenlandsproff Jørgen Strand Larsen spiller fotball i den spanske klubben Celta Vigo. Foto: Alexandra Jonson Les mer Utenlandsproff Jørgen Strand Larsen spiller fotball i den spanske klubben Celta Vigo. Foto: Alexandra Jonson Les mer Utenlandsproff Jørgen Strand Larsen spiller fotball i den spanske klubben Celta Vigo. Foto: Pablo Garrido Inxenia / TV 2 Les mer Utenlandsproff Jørgen Strand Larsen spiller fotball i den spanske klubben Celta Vigo. Foto: Pablo Garrido Inxenia / TV 2 Les mer Utenlandsproff Jørgen Strand Larsen spiller fotball i den spanske klubben Celta Vigo. Foto: Pablo Garrido Inxenia / TV 2 Les mer Utenlandsproff Jørgen Strand Larsen spiller fotball i den spanske klubben Celta Vigo. Foto: Pablo Garrido Inxenia / TV 2 Les mer Utenlandsproff Jørgen Strand Larsen spiller fotball i den spanske klubben Celta Vigo. Foto: Pablo Garrido Inxenia / TV 2 Les mer

– Håper på telefon fra Ståle

Sola skinner i Vigo for Jørgen Strand Larsen. Tiden i Celta har alt i alt vært positivt.

– Det er en drøm å være her, og jeg har ønsket det hele tiden. Jeg er veldig takknemlig for det. I garderoben er det mye morsomheter, jeg har det gøy og vi koser oss. Stort sett god stemning.

Med en uredd stil har han prøvd å tilpasse seg livet i Spania best mulig.

– Det snakkes mye spansk, men jeg tar noen steg der også for hver dag som går.

Det nærmer seg landslagssamling og to viktige kamper mot Spania og Georgia. Strand Larsen ble tatt ut i høstens samlinger. Han er spent på om Ståle Solbakken finner plass denne gangen.

Tirsdag klokken 12 tar Solbakken ut troppen til kvalikkampene.

– Jeg gleder meg til samling i mars hvor jeg håper å bli tatt ut, spille mot Spania og kanskje få enda mer læring. Sørloth og Haaland skal jo bli tatt ut uansett. Jeg håper jeg har vist meg nok frem slik at jeg er i praten jeg også.