TV 2s ekspert: – Store sjanser for å få «dødens gruppe»

SE: Gruppetrekning kl. 17.50 på tv2.no, TV 2 Sport 2 og TV 2 Play

Bodø/Glimt maktet ikke å ta seg videre til Champions League som første norske lag siden Rosenborg i 2007/08-sesongen, etter å ha røket ut i ekstraomgangene i den avgjørende playoff-kampen.

Dermed er det gårsdagens overmenn Dinamo Zagreb som tar den siste plassen i gruppespillet. Torsdag klokken 17.30 trekkes gruppene i finalebyen Istanbul. Den kan du følge på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play kl. 17.50.

Det er åtte lag på hvert seedingsnivå. Ett lag fra hvert nivå skal fordeles i totalt åtte grupper. Lag fra samme nasjon kan ikke havne i samme gruppe.

Disse lagene er i pott 1: Manchester City, Real Madrid, PSG, Bayern München, Porto, Ajax, Milan og Eintracht Frankfurt.

Disse lagene er i pott 2: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atletico Madrid, Sevilla, RB Leipzig og Tottenham.

Disse lagene er i pott 3: Borussia Dortmund, Sjakhtar Donetsk, Red Bull Salzburg, Napoli, Inter, Benfica, Sporting og Bayer Leverkusen.

Disse lagene er i pott 4: Marseille, Club Brügge, Celtic, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Dinamo Zagreb, FC København og Rangers.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror sjansen er stor for at man får en såkalt «dødens gruppe».

– Den tøffeste gruppen hadde kanskje vært Bayern eller Real Madrid, Liverpool, Inter og Marseille. Men her går det an å sette opp et helt annet alternativ også som er nesten like godt.

– Pott 2 er sterkest

For noen år siden endret Uefa premissene for hvem som får plass i pott 1. Tidligere var det ofte de åtte beste lagene som fikk plass.

Nå blir vinneren av forrige sesongs Champions League og Europa League tildelt pott 1, i tillegg til ligavinnerne i England, Spania, Italia, Tyskland, Frankrike, Portugal og Nederland.

Slik spilles gruppespillet: Kamp 1: 6./7. september

Kamp 2: 13./14. september

Kamp 3: 4./5. oktober

Kamp 4: 11./12. oktober

Kamp 5: 25./26. oktober

Kamp 6: 1./2. november

Det betyr at lag som Frankfurt, Porto og Ajax tildeles den beste potten.

– Bare halvparten i pott 1 er kanoner. Det er mange flere av dem i pott 2. Alt i alt er pott 2 sterkest, sier Stamsø-Møller.

Han har også blitt bedt om å sette opp en drømmegruppe for lagene i pott 2, der blant annet Liverpool befinner seg. Her er det gode muligheter for å få en fin gruppe.

– Man vil gjerne ha Ajax, Frankfurt eller Porto. Milan er ikke så ille det heller. Fra pott 3 har man Sjakthar fra Ukrainia som ikke kan spille kamper og ikke har de gode spillerne de en gang hadde. Fra pott 4 er det nok Dinamo Zagreb som er det letteste. Så lenge det ikke blir Celtic, Rangers eller Marseille, sier eksperten.

Han har også laget en «underholdningsgruppe».

– En gruppe med Marseille, Dortmund, Barcelona og PSG garanterer show. Dette ville ikke gitt noen kjedelige kamper.

Det er nettopp PSG han kanskje er mest spent på i Champions League. Franskmennene røk ut for Real Madrid allerede i åttedelsfinalen forrige sesong, og har ofte sviktet i utslagsrundene.

– Det er kjempespennende. Smuldrer de opp eller kan de gå hele veien? Hvis den nye manageren Christophe Galtier er så god som det hevdes i Frankrike, så kan PSG fort være tittelkandidat.

NY SJEF: Christophe Galtier vant Ligue 1 med Lille i 2020/21, og tok over OGC Nice forrige sesong. Nå skal han styre Messi, Neymar og Mbappé i PSG. Foto: Francois Mori

Stamsø-Møller forventer at de fire Premier League-lagene skal komme seg videre, uavhengig av hvor tøff trekningen blir.

– Alt annet vil være en fiasko. Den engelske dominansen er så stor, spesielt om man ser på pengebruken. Samtidig må de slite mer for poengene i helgene, og få mer slitasje enn PSG og Bayern, sier han.

På grunn av Qatar-VM som starter i november er det denne gangen litt andre datoer som gjelder for gruppespillet enn vanlig. Allerede 6. september er det første runde. Den 1. og 2. november spilles de siste gruppespillskampene.

Utslagsrundene starter som vanlig i midten av februar. Finalen spilles 10. juni 2023 i Istanbul.

Real Madrid vant turneringen forrige sesong, etter å ha slått Liverpool i finalen.