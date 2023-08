TV 2 erfarer: Zahid klar for ny klubb i natt

SCORET FOR NORGE: Ghayas Zahid feirer sin scoring for Norge mot Østerrike samen med Jørgen Strand Larsen og Veton Berisha i november 2020 – den såkalte «nødlandskampen». Foto: JOE KLAMAR / AFP

Ifølge TV 2s opplysninger signerte han natt til onsdag en toårskontrakt med serbiske Partizan Beograd etter å ha gjennomført de medisinske undersøkelsene for sin nye klubb.



Zahid har de siste ukene vurdert flere tilbud. Han takket blant annet nei til en saudiarabisk klubb før han til slutt valgte den serbiske klubben, som deltar i Conference League-kvalifiseringen, der de skal møte Nordsjælland torsdag.

Zahid stod uten kontrakt etter at avtalen med tyrkiske Ankaragücü utløp i slutten av juni. Partizan Beograd betaler dermed ingen overgangssum for Oslo-mannen.

Etter at han forlot Vålerenga i 2017, har Zahid spilt på Kypros (APOEL), i Hellas (Panathinaikos) og i Tyrkia (Ankaragücü). Nå er han klar for et nytt eventyr i den kokende fotballbyen Beograd, der rivaliseringen mellom Partizan og Røde Stjerne er kjent som en av fotballverdenens heftigste.

Zahid står med to A-landskamper for Norge og ett mål.

Spillerens agent Mike Kjølø har ikke besvart TV 2s henvendelser om overgangen.