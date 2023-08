TV 2 erfarer: VIFs storkjøp på vei etter overgangsdrama

Ifølge TV 2s opplysninger er planen at Andrej Ilic (23) setter seg på et fly fra Riga klokken 09.00 norsk tid, og lander i Oslo klokken 10.35 onsdag formiddag.

TV 2 kunne søndag kveld avsløre at Vålerenga nærmet seg Andrej Ilic som sin nye spiss.

Tirsdag kom Oslo-klubben til enighet med Ilic og hans agenter om de siste detaljene i avtalen, etter å ha blitt enige med hans klubb Rigas FS om en overgangssum på rundt 10 millioner kroner.

En fireårskontrakt ligger klar til Ilic i Oslo, der han etter planen skal gjennomføre de medisinske undersøkelsene onsdag før han skriver under på avtalen.

Krevende drama

I Vålerenga tør man ikke puste lettet ut før spilleren er fysisk på plass til Valle og gjennom de siste formalitetene, for jakten på den serbiske U21-landslagsspilleren har vært lang, krevende og full av skjær i sjøen.

For flere uker siden virket det som at Ilic-overgangen kunne gjennomføres uten store problemer, men økonomiske krav og utfordringer med agenter førte til at saken nærmest ble lagt på is.

Deretter skal spilleren, slik TV 2 forstår det, ha vært svært nær en overgang til den franske Ligue 2-klubben Valenciennes.

Valenciennes skal ha vært enige med Rigas FS om en overgang, og det ble nærmest tatt for gitt at Ilic kom til å dra dit, før Vålerenga denne helgen kastet seg inn og kuppet avtalen i tolvte time.

Forhandlingene om Ilic intensiverte seg etter søndagens 1-1-kamp mot Haugesund.

Mandag ga Ilic beskjed om at han skulle rådføre seg med familien og ta en endelig avgjørelse. Så ga han VIF sitt «ja».

Deretter gjenstod det å få på plass de siste detaljene med spillerens agenter, som førte til at overgangen dro ut enda litt mer i tid.

Selger Jatta

Men nå er flybillettene booket, og Ilic lander etter alt å dømme på Oslo lufthavn klokken 10.35.

Med mindre det skjer en ny dramatisk vending i overgangssagaen, blir han Vålerengas nye tankspiss.

Med 189 cm på strømpelesten beskrives han som en angriper som er sterk i luften og i sekstenmeteren. Han har scoret 16 mål og levert syv målgivende pasninger for Rigas FS i latvisk liga og Europa-kvalifisering denne sesongen.

Nå som Ilic virker å bli Vålerengas nye spiss, er det forventet at klubben aksepterer østerrikske Sturm Graz' bud på nærmere 30 millioner kroner for Seedy Jatta. Unggutten har dermed trolig spilt sin siste kamp for VIF.

Slik TV 2 forstår det, har Vålerenga allerede gitt Jatta tillatelse til å reise.