TV 2 erfarer: Vetlesen tapt for Glimt – på vei til Champions League-klubb

Vetlesen reiste mandag morgen til Brugge for å gjennomføre den medisinske testen for Club Brugge, ifølge TV 2s opplysninger.

Bodø/Glimt skal være enige med den belgiske klubben om en overgang verdt mellom 70 og 90 millioner kroner.

Club Brugge kom til åttedelsfinale i Champions League denne sesongen og pleier å figurere i turneringen, men er ikke kvalifisert til neste utgave etter å ha endt på fjerdeplass i ligaen.

Landslagssjef Ståle Solbakken bekrefter til TV 2 at Vetlesen har fått innvilget fri fra landslagstrening mandag, uten å ville uttale seg om hvilken klubb det er snakk om.

– Jeg kan bekrefte at han har fått fri for å møte en klubb, sier Solbakken.

Vetlesen returnerer til landslagssamlingen allerede mandag kveld.

I Club Brugge får han landsmann Ronny Deila som trener.

– Hugo Vetlesen har vært en av de beste spillerne i Eliteserien i lang tid, og det er veldig fortjent at han nå får muligheten i en større klubb ute i Europa. Løpskraften, teknikken og fotballforståelsen gjør at jeg tror dette er et helt riktig steg. I en slik klubb og i en slik liga har han gode muligheter til å vise seg frem - og da kan fort neste steg bli til en av de virkelig store ligaene, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Han har vært jaktet av flere klubber, men å reise til Belgia høres fornuftig ut. Club Brugge har garantert fulgt ham i lang tid, men jeg tror også det er positivt for ham at Ronny Deila nå er sjef i klubben - for Deila må elske Vetlesen sine ferdigheter, sier han.



Vetlesen-overgangen er svært godt nytt for Stabæk. Klubben sikret seg nemlig en videresalgsklausul på 15 prosent da de solgte ham til Bodø/Glimt i 2020. I tillegg har de rett på nesten samtlige solidaritetsmidler, som betyr rundt fire prosent.

– Vi håper de selger ham dyrest mulig. Jo dyrere, desto gladere blir vi. Det er det som gjelder, gliser Stabæks sportssjef Torgeir Bjarmann.

– Han har hatt en kjempefin utvikling. Han brukte litt tid på å etablere seg i Bodø, men så har det vært et fyrverkeri. Jeg skjønner godt at han går for en bra sum nå. Det gjør at vi får enda mer penger å tette et hull med. Vi er kjempeglad på Hugos vegne, sier han.

Vetlesen kunne forlatt Glimt på overgangsvinduets siste dag i vinter da Feyenoord la inn et stort bud, men klubben avslo det. Senere forlenget spilleren kontrakten med Bodø/Glimt.

Forlengelsen betød at Glimt fikk langt bedre forhandlingskort inn mot kjøpende klubber enn de ville hatt dersom spilleren kun hadde et halvt år igjen av avtalen.

Saken oppdateres!