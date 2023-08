TV 2 erfarer: Vålerenga nærmer seg ny spiss

Det neste døgnene kan bli helt avgjørende for nedrykkstruede Vålerengas overgangsvindu.

Klubben har, som TV 2 omtalte fredag, et stående bud på spissen Seedy Jatta. Ifølge TV 2s opplysninger er budet på nærmere 30 millioner kroner og kommer fra det østerrikske topplaget Sturm Graz.

Men som sportssjef Joacim Jonsson sier, så vil ikke VIF akseptere det dersom de ikke finner et nytt førstevalg som spiss i Geir Bakkes lag:

– Det skal inn minimum en fullgod erstatter for Seedy, ellers spiller det ingen rolle hva som tikker inn av penger.



Svensken har lenge vært på jakt etter én mann: Serbiske Andrej Ilic, som avslørt i TV 2-podkasten «Spiss Vinkel» i forrige uke.

Jonsson har reist og speidet på spilleren i Conference League-kvalifisering de siste ukene.

Den serbiske U21-landslagsspilleren har scoret 14 mål på 25 kamper i latvisk liga, i tillegg til seks målgivende pasninger. Han har også notert seg for to scoringer under sommerens Europa-kvalifisering.

For noen uker siden virket det som at overgangen skulle gå i orden, men deretter har saken blitt lagt på is på grunn av for høye økonomiske krav.

Derfor har det en stund sett ut til at Ilic skulle glippe for VIF, og at Jatta kom til å bli værende.

Men de siste timene skal saken ha tatt en ny vending: Ifølge TV 2s opplysninger er det nå mer sannsynlig at Andrej Ilic blir Vålerengas nye spiss, enn at han ikke blir det.

Derfor er det nå også full beredskap rundt Seedy Jatta og et eventuelt salg til Sturm Graz.

Slik TV 2 forstår det, vil et Ilic-kjøp koste Vålerenga i underkant av ti millioner kroner i overgangssum.

TV 2 får opplyst at Vålerengas spisskabal kan bli løst i løpet av det neste døgnet.