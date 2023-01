TV 2 erfarer: Vålerenga med bud på Glimt-stopper

Som TV 2 avslørte søndag, måtte Vålerenga og Brann – begge på stopperjakt – nylig bite i det sure eplet da de fikk beskjed om at Rosted ikke kom til å vende hjem til Eliteserien.

Denne uken er det ventet sluttforhandlinger mellom den kanadiske MLS-klubben Toronto FC og danske Brøndby om å kjøpe ut det siste knappe halvåret av Rosteds kontrakt.

Ingenting er helt avgjort før papirene er signert, men det skal en dramatisk helomvending til om Rosted-alternativet skal bli aktuelt igjen for norske klubber.

– Et kappløp vi sjelden har sett maken til i norsk fotball

Vålerenga har en stund vært innforstått med at Rosted nærmet seg en utenlandsk destinasjon. Derfor har de jobbet parallelt med andre spor.

Nå kan TV 2 avsløre nye detaljer om Vålerengas stopperjakt.

Ifølge TV 2s opplysninger har nemlig VIF lagt inn bud på Bodø/Glimts midtstopper Isak Helstad Amundsen (23).

Foreløpig har Glimts svar vært kontant; de ønsker ikke å selge spilleren som imponerte stort i Europa mot Dinamo Zagreb forrige sesong.

Spilleren er på sin side usikker. Amundsen trives i Glimt, men ønsker en overgang dersom han blir tredje- eller fjerdevalg som stopper i nord.

Det ser foreløpig ut til å bli tilfelle. Med Marius Lode og Brede Moe på plass allerede, og Odin Lurås Bjørtuft på vei for et tosifret antall millioner kroner som erstatter for Marius Høibråten, er det dårlige utsikter for mye spilletid for Amundsen.

Mot slutten av forrige sesong var han bak både Moe, Lode og Høibråten i køen.

Sportssjef Joacim Jonsson befinner seg for øyeblikket i utlandet, der han jobber på spreng med Vålerengas spillerlogistikk. På grunn av hektisk reisevirksomhet har han mandag ikke vært tilgjengelig for en kommentar.

Sport manager Håvard Sakariassen i Bodø/Glimt har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse om saken fordi han har vært opptatt i møter.

Isak Helstad Amundsen har ikke besvart TV 2s henvendelser.