TV 2 erfarer: Tromsø-juvelen selges for over 20 millioner

Ifølge TV 2s opplysninger er Tromsø og Hammarby så godt som enige om en overgang for angriperen.

Fredag møttes partene til toppmøte på Oslo lufthavn og nærmet seg der en enighet om betingelsene for en avtale.

Over helgen har de kommet enda nærmere: TV 2 får opplyst at det siste som gjenstår i forhandlingene mandag formiddag, er å komme til enighet om én av bonusene i avtalen.

Avhengig av hvordan bonusen formuleres, vil totalrammen på overgangen enten ende på 2 eller 2,1 millioner euro.

Det betyr at Mikkelsen-overgangen uansett er verdt minst 21 millioner kroner. Av disse skal nærmere 15 millioner kroner være garantert for TIL.

Partene forventes å komme til full enighet om de siste detaljene i bonusene i løpet av mandag.

Avtalen vil også innebære en svært høy vidersalgsklausul for Tromsø, men denne senkes dersom Mikkelsen ikke er solgt innen utgangen av 2024.

TV 2 er kjent med at representanter for Mikkelsen reiser til Stockholm allerede mandag.

Så fort klubbene har kommet til enighet, kan Mikkelsen selv sette kurs mot den svenske hovedstaden. Det forventes at han reiser i løpet av det neste døgnet.

Etter å ha gjennomført de medisinske undersøkelsene i Hammarby, signerer Mikkelsen en femårskontrakt med den svenske storklubben, ifølge TV 2s opplysninger.

Da slutter han seg til en av de mest lidenskapelige klubbene i Nord-Europa. «Bajen» hadde i snitt over 26,300 fans på Tele2 Arena i 2022 – flere enn noen annen klubb i Skandinavia.

Flere norske klubber, inkludert Bodø/Glimt, var svært interessert i Mikkelsen, men Tromsø ønsket ikke å selge nøkkelspilleren til en konkurrent i Eliteserien.

Mikkelsens agenter Tore Pedersen og Patrick Ferreira har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Sportssjef Lars Petter Andressen i TIL og hans motpart Jesper Jansson i Hammarby har heller ikke vært tilgjengelige for kommentarer mandag.

– August Mikkelsen var fantastisk god i fjor høst, og det er fullt fortjent at han nå får muligheten i en større klubb. Ferdighetene hans med ball og fotballforståelsen er på et meget høyt nivå, og Hammarby-fansen kan glede seg til å få se Mikkelsen i ny drakt, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han legger til:

– I dagens marked kan man fort tenke at 20 millioner for en spiller av Mikkelsens kaliber ikke er en veldig god pris for Tromsø, men når man går til en klubb i Sverige synes jeg ikke man kan forvente så mye mer.

– Mikkelsen har et skyhøyt toppnivå som vi så mye til i fjor høst, og om han fortsetter utviklingen ser vi ham snart i en enda større liga, sier Mathisen.