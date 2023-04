TV 2 erfarer: Tomter tapt for VIF – aktuell for Serie A

Når kontrakten går ut til sommeren, forlater Andrine Tomter (28) Vålerenga etter fem år i klubben. 28-åringen bekrefter at hun er i dialog med flere klubber om fremtiden.

28-åringens kontrakt med Vålerenga utløper 30. juni 2023.

Ifølge TV 2s opplysninger fikk Oslo-klubben for rundt tre uker siden beskjed om at Tomter ikke forlenger avtalen og dermed forlater klubben når hennes nåværende avtale utgår.

TV 2 har vært i kontakt med Vålerengas sportssjef Steinar Pedersen som ikke ønsker å kommentere saken.



28-årige Tomter har spilt i Toppserien i tolv sesonger for Kolbotn (2011-2015), Avaldsnes (2016-2017) og Vålerenga (2018-2023), men nå går det mot at karrieren fortsetter i utenlands.

TV 2 kjenner til at det har vært dialog med blant andre Serie A-klubben Inter om en overgang.

– Inter har vært veldig interessert i Andrine. De viste interesse i fjor sommer, i vinter og nå, sier hennes agent Jens Wenzl til TV 2.

Vålerenga-spiller Andrine Tomter varmer opp i pausen i kampen mot Stabæk på Intility Arena 19. april 2023. Foto: Christina Paulos Syversen / TV 2

Agenten ønsker ikke kommentere ytterligere på hva status er for Tomter, men sier at det enn så lenge ikke er tatt noen avgjørelse for hennes videre karriere.

Tomter satt på benken fra start i Vålerengas møte med Stabæk onsdag kveld, men ble byttet inn til pause på stillingen 0-1.

Hun var dermed med på å snu til 4-1-seier for Oslo-klubben i en kamp der en dommeravgjørelse fikk massiv oppmerksomhet.

Da Tomter møtte TV 2 til intervju etter kampslutt, ønsket hun ikke kommentere hva som skjer når kontrakten hennes utløper om to måneder.

– Det har jeg egentlig ingen kommentar til akkurat nå. Det er fortsatt ikke bestemt, men jeg er i dialog, sier Tomter.

– I dialog med?

– Flere, svarer 28-åringen med et lurt smil.

Vålerenga møter Brann i Toppserien søndag 23. april. Kampen ser du på TV 2 Play fra klokken 14.30 søndag.