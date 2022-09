TV 2 erfarer: Thorstvedt tilbake fra start for Norge

Kristian Thorstvedt fikk ikke starte noen av de fire landskampene i juni, men har nå kjempet seg tilbake i den norske startoppstillingen.

Thorstvedt kom inn til pause og hevet nivået på det norske laget i 0-0-kampen hjemme mot Slovenia i juni, og ifølge TV 2s opplysninger starter rogalendingen nå mot samme motstander.

Martin Ødegaard er friskmeldt og starter som den andre indreløperen for Norge, mens Sander Berge fortsetter i rollen som midtbaneanker, der han storspilte mot Sverige før sommerferien.



På høyrebacken trakk Julian Ryerson det lengste strået foran Omar Elabdellaoui, ettersom Marcus Holmgren Pedersen både er småskadet og suspendert.

Med Stefan Strandberg ute med skade er det Andreas Hanche-Olsen som blir Leo Skiri Østigårds makker på stopperplass.

– Thorstvedt har vært bra for Solbakken sitt Norge, og det er ingen overraskelser med dette laguttaket. Et sterkt lag som er klare favoritter på fremmed gress. Ødegaard var tvilsom tidligere i uken, men har trent for fullt de siste dagene og da får vi nok en gang se våre to største stjerner gjøre livet surt for laget på motsatt halvdel i kveld, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Slik starter Norge, ifølge TV 2s opplysninger (4-3-3): Ørjan Håskjold Nyland – Julian Ryerson, Andreas Hanche-Olsen, Leo Skiri Østigård, Birger Meling – Martin Ødegaard, Sander Berge, Kristian Thorstvedt – Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland, Mohamed Elyounoussi.