TV 2 erfarer: Stort bud på tidligere RBK-stjerneskudd

PÅ VEI BORT: Emil Konradsen Ceide virker å nærme seg et klubbskifte. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Ifølge TV 2s opplysninger pågår det for øyeblikket samtaler med den nederlandske klubben Heerenveen om en permanent overgang.



Partene skal være et stykke unna hverandre, men uansett virker det som om 22-åringen er høyaktuell for et klubbskifte.

Kantspilleren har bare spilt 99 minutter med ligafotball denne sesongen, og selv om han startet i cupen mot Atalanta sist, virker det som Ceide ser seg etter en ny klubbhverdag.

Hvis det ikke ordner seg med Heerenveen, har diverse utlånsmuligheter blitt diskutert.

Blant annet har Bodø/Glimt sjekket opp Ceides tilgjengelighet, får TV 2 opplyst.

Spillerens agent, Bjørn Tore Kvarme, har ikke besvart TV 2s henvendelser torsdag.

Solgt for 30 millioner

Det er to år siden Emil Konradsen Ceide ble solgt til den italienske klubben Sassoulo.

Det skaffet Rosenborg rundt 30 millioner kroner i overgangssum.

I klubben til Kristian Thorstvedt og Marcus Holmgren Pedersen har det blitt begrenset tillit, og nå håper Ceide-leiren at et klubbskifte skal få fart på karrieren.

Selv om det har blitt lite spilletid på Konradsen Ceide, har Sassoluo verdsatt kantspilleren for en langt høyere sum enn det han ble kjøpt for i fjor.

Doblet verdien

Ifølge TV 2s opplysninger krever Sassoulo rundt seks millioner euro for spilleren - godt over 67 millioner kroner med dagens kurs.

Heerenveens utfordring skal være å løse ut hele den summen umiddelbart. Løsningen på gåten kan bli å inngå bonusavtaler ved framtidige prestasjoner, eller at man får solgt spillere i dette overgangsvinduet.

Per nå virker det åpent om Emil Konradsens Ceide ender opp i nederlandsk fotball. Kilder TV 2 har vært i kontakt med, beskriver likevel overgangen som «trolig».

Nordmennene Oliver Braude, Daniel Karlsbakk og Osame Sahraoui spiller allerede i Heerenveen.