TV 2 erfarer: Storklubb til København for å kjøpe Schjelderup for over 150 mill.

Det norske fenomenet har tatt dansk Superliga med storm denne høsten. Etter ti mål på 17 kamper ble han kåret til ligaens beste spiller i den første halvdelen av sesongen.

De siste ukene har den portugisiske serielederen Benfica, som er klar for utslagsrundene i Champions League, jobbet på spreng for å sikre seg bodøværingen.

I romjulen ble det rapportert at Schjelderup var så godt som klar for klubben, men det var langt ifra sannheten.

Nordsjælland krevde lenge så mye penger for å selge gullkalven sin at mye tydet på at saken ville renne ut i sanden for denne gang, slik den gjorde da Sevilla la 100 millioner kroner på bordet i sommer.

Men de siste dagene har overgangssagaen snudd fra det ene punktet til det andre; nå tyder det aller meste på at Schjelderup blir Benfica-spiller i januar likevel.

TV 2 kan nemlig avsløre at Benfica reiser til København denne uken for å forhandle om de siste detaljene rundt kjøpet av den norske U21-landslagsspilleren.

Det betyr at klubbene har kommet frem til at de mest sannsynlig blir enige.

Ifølge TV 2s opplysninger er overgangen verdt mer enn 150 millioner kroner, i tillegg til en vesentlig videresalgsklausul. Det gjør Schjelderup til tidenes nest dyreste norske tenåring etter Erling Braut Haaland da han ble solgt fra RB Salzburg til Borussia Dortmund.

Dette til tross for at Schjelderup kun har halvannet år igjen av kontrakten.

I Portugal venter en lukrativ langtidskontrakt for Schjelderup. De personlige betingelsene er ikke ferdigforhandlet, men det vil dreie seg om en 5,5-årskontrakt.

Benfica nærmer seg dermed en prestisjeseier på det internasjonale overgangsmarkedet. Et tosifret antall klubber har de siste månedene lagt frem sine prosjekter for Schjelderups representanter i håp om å overbevise ham.

TV 2 er kjent med at det dreier seg om klubber fra Belgia, Nederland, Spania, Tyskland og England.

Ifølge TV 2s opplysninger har Liverpool og Brentford presentert konkrete prosjekter for Schjelderups representanter.

Spilleren selv har vært fast bestemt på at Benfica er det beste valget for hans utvikling fordi han er ventet å få en viktig rolle i laget i sesongene som kommer. Dette har han, slik TV 2 forstår det, selv gitt uttrykk for i møter med FC Nordsjælland.

Etter steinharde forhandlinger mellom partene går det nå mot en lykkelig slutt for Schjelderup, som gjennomfører en av tidenes mest spektakulære overganger for en norsk unggutt.

Nordsjælland har ønsket å beholde Schjelderup ut sesongen, noe som har vært blant grunnene til at forhandlingene har dratt ut i tid, men Benfica er fast bestemt på at de ønsker spilleren umiddelbart fordi de trenger ham i ligainnspurten og Champions League.