TV 2 erfarer: Stjerneduo vrakes i skjebnekampen

NRK var først til å omtale at Hege Riise ligger an til å starte uten Caroline Graham Hansen (28) i den viktige kampen mot Sveits.

TV 2 sitter på samme opplysninger. I tillegg får TV 2 opplyst at Barcelona-lagvenninne Ingrid Syrstad Engen (25) også blir vraket.

– Jeg ble overrasket, det er et utrolig tøft laguttak, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen om at Graham Hansen ikke får starte.

Kollega Ingrid Ryland reagerer:

– Jeg synes det er merkelig. De følte vel at de ikke fikk brukt henne så mye forrige kamp, men umiddelbart tenker jeg at det heller er andre taktiske endringer man burde gjøre, sier TV 2s fotballekspert.

BENKET: Ifølge TV 2s opplysninger blir ikke Caroline Graham Hansen å se i startoppstillingen mot Sveits. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Hvilke?

– Det fungerte ikke sentralt. Man kunne dyttet Guro (Reiten) opp på venstrekant og fått inn Vilde Bøe Risa. De burde heller fokusere på å få flere innlegg og få «Caro» i bedre posisjoner fra høyre, mener Ryland.

– Jeg kjøper den ikke helt, skal jeg innrømme, legger TV 2s fotballekspert til.

Forstår valget

Gulbrandsen er overrasket over at Hege Riise og resten av trenerteamet tør.

– Men jeg vil ikke nødvendigvis si at det er feil. Jeg ser av taktiske grunnet at dette kan være riktig for laget, sier hun videre.

Norge fikk en marerittstart på VM etter 0-1-tap mot vertsnasjon New Zealand. Det var lagets første seier noensinne i en VM-kamp.

Graham Hansen har de siste dagene slitt med sår hals og stilte ikke opp for pressen som avtalt lørdag. Ifølge NRK skal vrakingen kun være av taktiske årsaker.

– Hun er ikke preget i det hele tatt. Caro er klar, alle vi har er tilgjengelige, sa landslagssjef Hege Riise til pressen mandag.



– Det er ikke nødvendigvis uforståelig når man tenker at de kan ha behov for en annen type spiller. Jeg ser for meg at de vil bruke «Caro» i andre omgang, hvor hun kan settes inn som en offensiv spiller som kan skape ting for Norge, sier Gulbrandsen.

– Ikke like overraskende

Mindre oppsiktsvekkende er det at Syrstad Engen heller ikke får starte.

– Den kommer ikke like overraskende på. Hun har ikke fått så gode arbeidsforhold på landslaget. De rommene hun skulle dekke forrige kamp ble veldig store og vanskelig å gjøre noe med, sier Ryland.

– Jeg synes det er riktig å gjøre noen grep. Midtbanen var veldig svak mot New Zealand. Avstandene var for store, det var for lite duellkraft og mye pasningsfeil, sier Gulbrandsen.

Graham Hansen slet med å involvere seg i åpningskampen mot New Zealand. I oppgjøret hadde hun færre ballberøringer enn motsatt kantspiller Julie Blakstad. Det til tross for at Barcelona-stjernen spilte nesten 45 minutter mer enn Blakstad.

– Sånn har det vel egentlig vært litt sånn jevnt over, at rytmen på venstresiden har satt seg litt bedre. Også før Caroline kom tilbake. Det er ting vi må jobbe med selvfølgelig, uttalte Hege Riise til TV 2.