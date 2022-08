TV 2 erfarer: Sørloth vender tilbake til spansk fotball – reiser søndag

REISER SØNDAG: Alexander Sørloth, her etter Norges seier over Sverige på Ullevaal den 12. juni, har avgjort fremtiden. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Ifølge TV 2s opplysninger reiser Sørloth søndag formiddag med et privatfly i retning Baskerland.

Søndag er det planlagt møter med Real Sociedad-ledelsen, før Sørloth etter planen skal gjennomføre de medisinske undersøkelsene på klubblokalene søndag kveld og mandag.

Etter planen signerer han deretter en låneavtale med La Liga-klubben ut denne sesongen.

Detaljer knyttet til en eventuell utkjøpsklausul er foreløpig ikke avgjort, men RB Leipzig og Real Sociedad har kommet til enighet om et nytt utlån på samme måte som forrige sesong.

Sørloth tilbragte 2021/22-sesongen i «La Real» og scoret åtte mål på 44 kamper. Han presterte særlig godt i slutten av sesongen, noe som førte til at Real Sociedad i sommer har vært svært interessert i å hente ham tilbake til klubben.

Det så lenge ut til at Sørloth skulle bli værende i Leipzig denne sesongen. Trener Domenico Tedesco var imponert over trønderens prestasjoner i starten av sesongoppkjøringen, og ga uttrykk for at han var høyaktuell for en viktig plass i troppen.

Senere på sommerne signerte klubben riktignok Chelsea-spiss Timo Werner, noe som forsterket konkurransen om spissplassen i laget.

Sørloth var ikke med i Leipzigs tropp til Bundesliga-kampen mot Wolfsburg lørdag. Både spanske og tyske medier har rapportert at en ny overgang til Real Sociedad kunne være aktuelt.

Nå er det så godt som et faktum. Kun formaliteter gjenstår før Sørloth returnerer til klubben som nettopp solgte Alexander Isak til Newcastle for nærmere 700 millioner kroner.

Både ledelsen og spillerne i Real Sociedad har i sommer uttrykt et klart ønske om å få Sørloth til å vende tilbake.