TV 2 erfarer: Solbakken med sterkt Norge-lag

Se Norge - Jordan på TV 2 Play fra klokken 18.55 i kveld.

For noen uker siden var Solbakkens plan å egentlig stille et svært reservepreget lag i kveldens privatlandskamp mot Jordan siden det allerede tirsdag venter en tellende EM-kvalifiseringskamp mot Georgia.

I det siste har Solbakken vært tydelig på at han har gått bort i fra den planen, og i løpet av de siste dagene har han bekreftet at Martin Ødegaard, Marcus Holmgren Pedersen, Leo Skiri Østigård, Fredrik Aursnes og Antonio Nusa skulle starte kampen.

Disse var også inne på laget som ble drillet på onsdagens trening, og som TV 2 torsdag får opplyst er laget Ståle Solbakken planlegger å starte med i kveld.

Med mindre noe uforutsett skjer inn mot kampstart, starter disse på Ullevaal mot Jordan:

Ørjan Håskjold Nyland - Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Vassbakk Ajer, Leo Skiri Østigård, Fredrik Bjørkan - Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes - Ola Solbakken, Jørgen Strand Larsen og Antonio Nusa.

– Dette er et ventet laguttak av Ståle Solbakken. Flere av spillerne trenger kamptrening, mens andre får en sjanse til å vise at de fortjener en plass mot Georgia. I tillegg blir det spennende å se Antonio Nusa fra start for det norske landslaget, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Kan løse Solbakkens problem



Han gleder seg over at Antonio Nusa får sjansen fra start for Norge.



– Kantposisjonen har vært et problem for Solbakken, men Nusa kan fort være løsningen på det problemet. Allerede nå er han så god at han kan spille seg til fast plass for Norge, og timingen for å spille han inn i laget er veldig god akkurat nå, sier Mathisen.

Han viser til at Norges sjanser til å kvalifisere seg til EM gjennom den vanlige EM-kvalifiseringen er minimale.

Det betyr at Nusa på sett og vis fortsatt har litt tid på seg til å virkelig være på sitt beste.

– Mars 2024 er sannsynligvis de neste veldig viktigste landskampene for Solbakken - hvor det da skal spilles playoff i Nations League. Med Ødegaard, Haaland og en enda bedre og voksen utgave av Nusa tror jeg ikke vi skal være bekymret for at Norge er gode nok offensivt på det tidspunktet, sier Mathisen.



FÅR DEBUTEN: For noen dager siden ville Chelsea hente Antonio Nusa for rundt 400 millioner kroner. I kveld får unggutten vist seg fram for det norske publikum for alvor. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Haaland og sønnen på benken

I forkant har det naturligvis blitt knyttet store forventninger til om superstjernen Erling Braut Haaland vil bli involvert i kveldens oppgjør.

TV 2 får opplyst at samtlige spillere som er tatt ut til samlingen, er med i troppen til kveldens oppgjør.

Det betyr at Erling Braut Haaland kan få en rolle i kveldens oppgjør, uten at Jesper Mathisen nødvendigvis tror det skjer.

– Det er ingen grunn til at Haaland skal involveres i kveld, og hvis det skulle skje tror jeg ikke det blir mye mer enn et innhopp mot slutten av kampen. Georgia på tirsdag er det denne samlingen handler om for han, og med alle de kampene han skal spille de neste månedene tror jeg ikke han sutrer over lite spilletid mot Jordan, sier Mathisen.

Mer sannsynlig er det at Ståle Solbakkens sønn, Markus, får sin A-landslagsdebut. Men fra start er han altså henvist til benken.



Uansett vil publikum på Ullevaal få se Erling Braut Haaland i aksjon i kveld: NFF har nemlig gått til det uvanlige skrittet å arrangere en åpen trening i etterkant av kveldens landskamp.

Planen er at spillerne som er minimalt involvert i kveldens treningskamp mot Jordan, skal delta på den åpne treningen rett i etterkant av oppgjøret.