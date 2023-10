TV 2 erfarer: Solbakken med flere overraskelser

Ifølge TV 2s opplysninger starter Sander Berge som midtbaneanker på bekostning av Patrick Berg i kveldens landskamp mot Kypros.

I den bakre fireren leverer Solbakken også en ny manøver: Kristoffer Ajer starter som midtstopper sammen med Leo Skiri Østigård, mens Julian Ryerson får sjansen fra start som høyreback.

Troppens nykommer Oscar Bobb starter på benken. Angrepstrioen består av Ola Solbakken, Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth.

Ifølge TV 2s opplysninger starter Norge slik (4-3-3): Ørjan Håskjold Nyland – Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Leo Skiri Østigård, Birger Meling – Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes – Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland, Ola Solbakken.

– Det kommer to kamper ganske tett på denne samlingen med en lang reise i morgen, så det er som ventet at Solbakken sparer et par av sine normale startere til søndagens kamp mot Spania, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen og fortsetter:

– Strandberg og Berg hadde normalt sett startet, men Norge har en tropp som gjør at de stiller et veldig sterkt lag uansett. Berge har Solbakken skrytt av denne uken og sagt han ser lettere og bedre ut enn på lang tid, og mot Kypros vil han få mye ansvar med ball.

Om valget av høyreback sier han:

– Ryerson kommer med masse selvtillit etter solid spill i Bundesliga, og når ikke Holmgren Pedersen er på sitt beste er det fullt forståelig at Ryerson får sjansen så lenge Ajer spiller stopper sammen med Østigård.

– Bobb kommer garantert til å få spilletid i kveld, og det blir gøy å se han for det norske A-landslaget. Hans ferdigheter med ball vil være noe Ståle Solbakken har bruk for enten som indreløper eller kant, og så skal det litt til å overgå debuten til Nusa på sist samling, fullfører Mathisen.