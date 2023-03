TV 2 erfarer: Solbakken lanserer Sander Berge i ny rolle mot Spania

Kanskje ønsker Solbakken å la Spania smake egen medisin.

Startoppstillingen i den første kampen i EM-kvalifiseringen, lørdag kveld i Málaga, tyder i hvert fall på det.

Mot fotballnasjonen som er berømt for høy ballbesittelse og tålmodig pasningsspill velger den norske sjefen nemlig å stille med tre ballsikre menn på midtbanen, ifølge TV 2s opplysninger.

Som midtbaneanker: Bodø/Glimts dirigent Patrick Berg.

Som indreløpere: Kaptein Martin Ødegaard og Benficas formspiller Fredrik Aursnes.

Det betyr at Sander Berge, som har blitt brukt enten som anker eller indreløper for Norge under Solbakken, flyttes ut på høyrekanten.

Ifølge TV 2s opplysninger starter Norge slik i lørdagens kamp, med mindre det skjer uforutsette ting som skader eller sykdom innen den tid:

Ørjan Håskjold Nyland – Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg, Leo Skiri Østigård, Birger Meling – Martin Ødegaard, Patrick Berg, Fredrik Aursnes – Sander Berge, Alexander Sørloth, Mohamed Elyounoussi.

– Berge har normalt sett spilt sentralt for Norge, men i Sheffield United har han erfaring fra rollen som høyrekant. Mot Spania blir det alt annet enn normal kantrolle, for han blir stort sett jobbende hjemover og så går han nok mye inn sentralt de gangene Norge angriper for å skape rom for Holmgren Pedersen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Norge må ha spillere som kan ta vare på ballen når de først har den i laget, og denne norske midtbanen består av veldig gode ballspillere med god løpskraft. Østigård fikk ros for det han har vist på trening her nede denne uken, og Strandberg er veldig viktig for dette norske laget med sine lederegenskaper.

Mathisen fullfører:

– Berg har sett bedre og bedre ut denne vinteren. Det han gjorde mot Viking sist helg var skikkelig bra. Han er ikke på godt gammelt nivå riktig enda, men han er på god vei.