TV 2 erfarer: Skjærvik-konflikten er løst – nærmer seg Lillestrøm

Det er tre uker siden TV 2 kunne avsløre at en pengekonflikt med barndomsklubber skapte trøbbel for midtstopperens overgang fra HamKam til Lillestrøm.

De siste dagene har det vært fortgang i sakene: Ifølge TV 2s opplysninger har Roterud og Lillehammer over helgen takket ja til HamKams seneste forslag om pengefordeling i forbindelse med videresalget av Skjærvik.

Slik TV 2 forstår det, innebærer avtalen at også LSK har tatt initiativ til å bidra økonomisk slik at partene er mer fornøyd med utfallet.

De to eliteserieklubbene var enige om et salg på 3,75 millioner kroner umiddelbart, og dersom spilleren når 60 kamper i gult, vil totalpakken ende på 4,5 millioner kroner, ifølge TV 2s opplysninger.

Spilleren har også lenge vært enig med LSK om de personlige betingelsene i kontrakten, men har måttet være tålmodig i påvente av en løsning.

Roterud og Lillehammer hadde nemlig rett på en bestemt andel av videresalgssummen, men HamKam ønsket å forhandle ned denne, og avtalen med LSK hadde derfor forbehold om at de fikk løst tvisten slik at de satt igjen med beløpet de ønsket for spilleren.

Faktisk rakk Skjærvik å pådra seg en strekk i starten av sesongoppkjøringen med HamKam, men skaden var ikke omfattende nok til at den satte den potensielle overgangen i fare.

Isteden førte det til at LSK ikke hadde samme hastverk med å få spilleren på plass, ettersom han uansett ikke ville vært i stand til å trene med laget.

Nå som Skjærvik er frisk igjen, ønsker Lillestrøm naturlig nok å få ham på plass så raskt som mulig.

HamKam er fortsatt ute etter en erstatter for Skjærvik, etter at Vålerenga kuppet deres førstevalg Aaron Kiil Olsen fra KFUM. Det kan føre til at det fortsatt tar en liten stund før LSK har sin nye stoppersignering i hus, men et stort steg mot en overgang er nå tatt.

Ifølge TV 2s opplysninger har HamKam rettet blikket mot Fredrik Kristensen Dahl som erstatteren til Skjærvik.



Nettavisen har tidligere skrevet at Stabæk har lagt inn bud på 23-åringen, og nå får de altså konkurranse fra HamKam i jakten på spilleren som har ett år igjen av kontrakten med KFUM Oslo.



Daglig leder Bent Svele i HamKam har ikke besvart TV 2s henvendelser i saken. Det har heller ikke LSKs sportssjef Simon Mesfin.

Vetle Skjærvik hadde ikke blitt gjort oppmerksom på enigheten mellom klubbene da TV 2 tok kontakt mandag ettermiddag. Derfor ønsker han foreløpig ikke å uttale seg om saken.