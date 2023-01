TV 2 erfarer: Sigurd Rosted klar for MLS-klubb

Den norske midtstopperen reiser over dammen i løpet de neste dagene.

Oslo 20191008. Sigurd Rosted under treningen til fotballandslaget på Åråsen stadion før EM-kvalifiseringskampene mot Spania og Romania. Foto: Fredrik Hagen / NTB Foto: Fredrik Hagen

Ifølge TV 2s opplysninger har Brøndby og Toronto FC tirsdag kommet til enighet om en overgang for Rosted.

Overgangen til Canada har vært på trappene lenge, men Brøndby måtte hente en erstatter før de kvittet seg med nordmannen.

Erstatteren var i boks tidligere tirsdag i form av midtstopper Rasmus Lauritsen.

Dermed kunne Rosted få klarsignal til å reise, og papirene som bekreftet enigheten mellom klubbene kunne underskrives.

Rosted reiser i løpet av de neste dagene til Los Angeles, der Toronto FC er på treningsleir.

Laget ledes av tidligere Stabæk-trener Bob Bradley, som i lengre tid har vært en beundrer av Rosted.

Oslo-gutten har spilt fem landskamper for Norge og scoret ett mål.

Han var også ønsket av Vålerenga og Brann, men eliteserieklubbene fikk tidligere i januar beskjed om at Rosted hadde bestemt seg for et nytt eventyr i utlandet.

Rosted har spilt for Gent og Brøndby etter at han forlot Sarpsborg 08 i 2018.