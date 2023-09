TV 2 erfarer: Schjelderup tilbake til Nordsjælland – valgte bort København

>

Schjelderup har nå bestemt seg for hvor han skal tilbringe den nære fremtiden.

Ifølge TV 2s opplysninger lånes han ut til gamleklubben FC Nordsjælland ut sesongen. FCN har ingen opsjon på kjøp fra Benfica.

Den andre klubben som var aktuell på målstreken i forhandlingene, var FC København, får TV 2 opplyst.

To klubber skal ha stått klare til å betale 160 millioner kroner for å kjøpe Schjelderup fra Benfica, men til tross for at de fikk tilbudt det de betalte for 19-åringen i januar, ønsket ikke portugiserne å slippe kantspilleren permanent.

Dermed returnerer han til Nordsjælland. TV 2 får opplyst at Schjelderup nå er på vei til Danmark.

Benfica-trener Roger Schmidt skal ha gitt uttrykk for at han ønsket å beholde Schjelderup i klubben denne sesongen, men den norske U21-landslagsspilleren var ikke overbevist om mulighetene for jevnlig spilletid.

Etter møter med et utvalg aktuelle klubber, var det FC København og FC Nordsjælland som stod igjen som de aktuelle klubbene.

Nordsjælland skal denne sesongen spille i Conference League.

Neste sesong kan mulighetene for spilletid åpne seg i Benfica ettersom flere spillere, inkludert Ángel Di María, forventes å forlate klubben neste sommer.