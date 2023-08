TV 2 erfarer: Schjelderup klar for Haaland-agent – nå kan han bli solgt

Ifølge TV 2s opplysninger har det norske stortalentet signert for agentselskapet til Rafaela Pimenta, som har overtatt virksomheten etter den avdøde legenden Mino Raiola.

Stallen består av spillere som Matthijs De Ligt (Bayern München), Marco Verratti (PSG) og Paul Pogba (Juventus). Før han la opp var Zlatan Ibrahimovic selskapets største stjerne.

Den klart mest profilerte klienten til Pimenta er nå Erling Braut Haaland. Jærbuen har i flere år vært tilknyttet selskapet, først under Raiolas ledelse, deretter med Pimenta ved roret etter at superagenten døde i 2021.

STOR INNFLYTELSE: Rafaela Pimenta. Foto: LaPresse

Pappa Jørn Tommy Schjelderup har den siste tiden forvaltet sønnens karriere, blant annet i forbindelse med overgangen fra Nordsjælland til Benfica i januar.

Allerede i februar ble Schjelderup kontaktet av Pimenta. Siden har unggutten og hans nærmeste gått flere runder med ulike agentselskaper for å finne den beste løsningen.

TV 2 møtte Schjelderup og Pimenta i forbindelse med Champions League-finalen i Istanbul i juni, der talentet var invitert av agentselskapet for å se kampen mellom Manchester City og Inter.

Til slutt falt Schjelderups valg på Pimenta, der han blir en del av et møysommelig utvalg på rundt 30 spillere. Disse får støtte av den tidligere PSG-, Barcelona- og Inter-spilleren Maxwell, som leder selskapets speideravdeling og følger opp spillerne personlig.

Schjelderup har fem år igjen av kontrakten med portugisiske Benfica.

Han har foreløpig kun fått korte innhopp én gang i Champions League, den portugisiske ligaen og supercupen.

Ifølge TV 2s opplysninger har det den siste tiden pågått møtevirksomhet mellom Benfica og Rafaela Pimenta om Schjelderups fremtid.

Partene har nå konkludert med at Schjelderup er til salgs ettersom forutsetningene hans for spilletid har endret seg drastisk siden han signerte i januar.

Da skal det ha blitt signalisert at klubben ikke ville handle flere offensive midtbanespillere eller vinger, men i sommer har både legenden Ángel Di María og stjernen Goncalo Guedes vendt hjem.

Til tross for at han fikk mye spilletid og scoret under sesongoppkjøringen, der han ble hausset opp i portugisiske medier for sine prestasjoner, har tilliten uteblitt etter sesongstart.

Dermed har Andreas Schjelderup konkludert med at det ikke lenger er plass til ham, etter kun et drøyt halvår i klubben som betalte rundt 150 millioner kroner for ham.

Overgangsvinduet stenger allerede om én uke, så Schjelderups klubbfremtid må løses i løpet av kort tid.