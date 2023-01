TV 2 erfarer: Sander Berge kan bli solgt til Premier League for over 250 millioner

Foreløpig har ikke Sheffield United mottatt konkrete bud på Berge, men klubben forventer at betydelige summer vil bli lagt på bordet i løpet av det neste døgnet. Det får TV 2 opplyst fra informert hold.

En av klubbene som planlegger et bud på Berge, er Fulham. Syvendeplassen i Premier League ønsker å signere den norske midtbanespilleren før overgangsvinduet stenger natt til februar.

Som engelske The Telegraph og Sky har meldt, er London-klubben i ferd med å legge et bud på rundt 250 millioner kroner på bordet. Det stemmer overens med TV 2s opplysninger.

En eventuell avtale kan også inneholde betydelige bonuser, og vil etter alt å dømme gjøre Berge til tidenes tredje dyreste nordmann etter Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard.

The Athletic har også rapportert at Fulham leder an i kampen om Berge.

Sander Berges representanter Morten Wivestad og Mike Kjølø i Keypass AS har ikke besvart TV 2s henvendelser, men TV 2 er kjent med at det er full beredskap rundt Berges situasjon i London.

– Han har blitt en voksen mann. Jeg har sagt hele tiden at hvis han skal nå sitt fulle potensiale, som vi har sett mange glimt av allerede, er det viktig at han spiller på det øverste nivået, sier TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.

ETTERTRAKTET: Sander Berge er het kort tid før overgangsvinduet stenger. Foto: Isaac Parkin

I tillegg til Fulham skal også Newcastle og Brighton, sistnevnte dersom de selger Moisés Caicedo, være interessert i å by på Berge.

I utlandet har også Serie A-leder Napoli vist sterk interesse.

Sheffield United ligger an til å rykke opp til Premier League, men utenfor banen er situasjonen mørkere.

Klubben nektes å signere nye spillere etter at de ikke klarte å betale et avdrag for en tidligere overgang. I jakten på likviditet har de derfor åpnet for å selge Sander Berge i januar.

Nordmannen var ikke med i lagets tropp i FA-cupen denne helgen, og manager Paul Heckingbottom bekreftet at det var fordi det foregår samtaler om en mulig overgang for Berge.

Mange klubber har både i januar og i sommer vært interessert i å låne Berge, men Sheffield United ønsker i all hovedsak en permanent overgang slik at de kan få mest mulig penger umiddelbart til å håndtere de økonomiske problemene klubben står i.

Nok en gang står Berge dermed i full uvisshet om fremtiden med få timer igjen av overgangsvinduet. I fjor sommer pågikk det intense forhandlinger helt inn til vinduets siste timer, med bud fra flere Premier League-klubber om et lån med opsjon på kjøp.

– Det var mye interesse, konkret interesse, man veiet ting litt opp, det måtte klaffe for både klubben og meg, og det skjedde ikke. Det er alltid fint å sitte i en posisjon og vite at det var klubber som var veldig interesserte, sa Berge til TV 2 i høst.