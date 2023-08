TV 2 erfarer: Rosenborg selger Holse til Tyrkia

FORLATER RBK: Carlo Holse har etter alt å dømme spilt sin siste kamp for Rosenborg. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Rosenborg har kommet til enighet med tyrkiske Samsunspor om en overgang for Carlo Holse (24).

>

Det får TV 2 opplyst fra informert hold.

Avtalen skal være verdt rundt 30 millioner kroner inkludert bonuser.

Etter flere dager i tenkeboksen har Holse bestemt seg for at han ønsker overgangen til Tyrkia. Nå forhandles det om personlige betingelser for den offensive midtbanespilleren.

Det er forventet at han signerer en kontrakt på minst tre år.

Rosenborgs sportssjef Mikael Dorsin og daglig leder Tore Berdal har ikke besvart TV 2s henvendelser onsdag ettermiddag. Det har heller ikke Holses agent Simon Friis.

Belgiske OH Leuven har også vært ute etter Holse tidligere i sommer, men de har ikke vært villige til å by like høyt som Samsunspor.

Holse kom fra FC København i 2020 og har spilt over 100 kamper for Rosenborg.

Nå fortsetter karrieren etter alle solemerker i Samsunspor, som ligger på 18. plass i tyrkisk Super Lig etter tre serierunder.

Saken oppdateres!