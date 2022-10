TV 2 erfarer: RBKs storscorer har signert for Solbakken

BYTTER AGENT: Ole Sæter har signert for agenten Jim Solbakken. Her feirer han mål mot HamKam. Foto: Ole Martin Wold

Angriperen med 14 mål og syv målgivende pasninger på 18 kamper i Eliteserien denne sesongen har kontrakt ut 2023 med RBK.

Rosenborg har tilbudt Sæter en forlengelse av kontrakten, men spissen har uttalt at ballen foreløpig er lagt død ettersom han mener partene er for langt unna hverandre.

Nå har det skjedd ny utvikling i spillet om 26-åringens fremtid.

TV 2 kan nemlig avsløre at Sæter har signert en agentavtale med selskapet til Jim Solbakken.

Nylig brøt Sæter med agentselskapet Stars & Friends etter å ha betalt seg ut av kontrakten.

– Jeg synes det er trist at man ikke klarer å bli enig. Men sånn er fotballen, og det er på en måte en helt vanlig kontraktsforhandling som har pågått. For min del ble det feil, sa Sæter til TV 2 for en knapp måned siden om de strandede RBK-forhandlingene.

Rosenborgs sportssjef Mikael Dorsin beskrev situasjonen slik:

– Han har 15 måneder igjen på kontrakten. Vi er glad i Ole og ga ham et tilbud og ønsker å ha han med videre. Så får vi se hvor vi havner til slutt.

Med målpoeng hvert 92. minutt har denne sesongen vært Sæters store gjennombrudd i Eliteserien. Fra før hadde han kun én kamp i ligaen.

Sæter ble hentet fra Ranheim før 2021-sesongen, men ble deretter lånt ut til Ull/Kisa, der han ikke scoret et eneste mål i Obosligaen.

Karrieren hans har blomstret sent; syv mål for Nardo i 2. divisjon i 2019 etterfulgt av åtte for Ranheim i Obosligaen i 2020 banet vei for en overgang til Rosenborg.

Brått kan en overgang til utlandet være på trappene.