TV 2 erfarer: RBKs stjernespiss selges til Champions League-klubb for over 100 millioner

KAN FORSVINNE ALLEREDE: Casper Tengstedt feiret mange mål for RBK i høst. Det spørs om ikke han har gjort det for siste gang. Foto: Ole Martin Wold

15 mål og syv målgivende pasninger på 14 kamper i Eliteserien går ikke ubemerket hen.

Selv ikke hos klubber i Champions League.

TV 2 kan nemlig avsløre at den portugisiske storklubben Benfica er i ferd med å kjøpe Rosenborgs stjernespiss.

Ifølge TV 2s opplysninger er en delegasjon fra den portugisiske storklubben allerede på Gran Canaria, der RBK er på treningsleir, for å sluttforhandle om et kjøp av dansken.

Deretter er det ventet at Tengstedt setter seg på et fly i retning Portugal.

Får minst 100 mill.

Skulle de siste detaljene gå i orden, vil RBK stå for en av de mest spektakulære avtalene i norsk fotballhistorie: Tengstedt hadde en totalpakke på ti millioner kroner i overgangssum da han kom fra AC Horsens i august.

Fem måneder senere blir han, ifølge TV 2s opplysninger, solgt for en totalpakke på nærmere 120 millioner kroner.

Avtalen består av tre deler: En garantert sum som betales umiddelbart, en garantert sum som betales over tid, og prestasjonsrelaterte bonuser.

De garanterte summene i avtalen overskrider 100 millioner kroner.

I tillegg har Rosenborg sikret seg en svært gunstig klausul om videresalg. RBK får mer enn 15 prosent av overskuddet for overgangssummen dersom Benfica selger Tengstedt videre.

Tengstedt var ikke til stede på Rosenborgs trening tirsdag. Den offisielle forklaringen var sykdom. Sannheten er at han, dersom de siste detaljene går i orden, setter seg på et fly til Portugal allerede tirsdag.

Tengstedts agent Jacob Krüger Andersen sier til TV 2 at han for øyeblikket ikke har noen kommentar til saken.

Rekdal: – Blir svindyrt

RBK-trener Kjetil Rekdal og sportssjef Mikael Dorsin stilte til intervju etter Rosenborgs trening på Gran Canaria tirsdag.

– Jeg tror det er mange som ønsker Tengstedt. Det er det jeg kan si, sier Dorsin.

– Hva kan du si om Benfica med tanke på Casper?

– Det kan jeg ikke kommentere. Det har vært en stor interesse rundt Casper fra mange klubber. Det er naturlig når man har spilt så bra som han har gjort, sier Dorsin og gjentar:

– Som sagt hundre ganger før: Jeg kommenterer ikke bud, men som sagt så er det interesse. Bud og klubber kan jeg ikke kommentere.

Han hevder at Tengstedts fravær fra tirsdagens trening ikke skyldtes at en overgang er på trappene.

– Han er på hotellet og trener. Vi har litt sjukdom i troppen, så han har trent på gymmen. Når man er sjuk så skal man ikke kjøre maksimalt, sier sportssjefen.

Rekdal hevdet at han først registrerte rapportene om Benfica og Tengstedt gjennom journalistene på Gran Canaria etter trening, men han legger listen for danskens prislapp.

– Det blir i alle fall svindyrt, og det har vi signalisert til alle, sier Rekdal og fortsetter:

– Nå så man at Molde fikk solgt Fofana fra Molde til Premier League. Det er ønskelig for oss å få best mulig betalt hvis vi skal selge noen. Men å spekulere i x antall millioner blir umulig, for det markedet har vi ikke kontroll på.

– Snakker vi opp mot hundre?

– Det er vanskelig å si, sier Rekdal.