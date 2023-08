TV 2 erfarer: RBK takket nei til 20 millioner for Holse

Ifølge TV 2s opplysninger har Rosenborg torsdag formelt avslått to bud på 20 millioner kroner samt bonuser og videresalgsklausul.

Nettavisen avslørte tidligere denne uken at belgiske OH Leuven og tyrkiske Samsunspor hadde lagt inn bud på Holse.

Siden har klubbene lagt inn nye, forbedrede bud som har vært oppe til vurdering på Brakka torsdag formiddag.

Nå får TV 2 opplyst at disse har blitt avslått.

– Normalt sett vil vi ikke kommentere dette, men folk vet at det har kommet bud. De var litt for lave. Han er en viktig spiller for oss. Vi verdsetter ham høyere enn det. og mener det er mer verdt å ha ham her. Jeg kan ikke kommentere klubber og summer, og så er det jo noen dager igjen av vinduet, sier sportssjef Mikael Dorsin i RBK til TV 2.

Onsdag skal Dorsin ha vært i møte med Holse og hans agent Simon Friis for å diskutere danskens fremtid i klubben.



– Vi har kontinuerlig dialog. Det holder vi internt, sier Dorsin.

Holse har halvannet år igjen av kontrakten i Trondheim og stiller seg åpen for et salg før overgangsvinduet stenger om en uke.