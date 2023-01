TV 2 erfarer: Ranheim-spiss på vei til Strømsgodset

TIL ELITESERIEN: Marcus Mehnert, her i møte med gamleklubben Brann i fjor, nærmer seg Strømsgodset. Foto: Ole Martin Wold

Etter et møte med styret torsdag ettermiddag besluttet Strømsgodset å legge inn det første offisielle budet til Ranheim for å sikre seg spissen som scoret 12 mål i Obosligaen forrige sesong.

Partene har de siste dagene vært innforstått med hovedtrekkene i en eventuell avtale.

Ifølge TV 2s opplysninger ventes Godset og Ranheim å komme til enighet om en overgang bestående av en umiddelbar betaling på én million kroner, i tillegg til prestasjonsrelaterte bonuser på noen hundre tusen kroner.

Detaljene rundt bonusene er foreløpig ikke helt klare, men det er ikke forventet at dette vil komme i veien for en avtale.

TV 2 er kjent med at Mehnert og Strømsgodset er overens om de store trekkene i den personlige avtalen, men at betingelsene ikke er helt ferdigforhandlet.

Det er forventet at han vil signere en 3,5-årskontrakt med sin nye klubb, men alle detaljene er altså ikke spikret.

– Ja, jeg vil bort fra Ranheim og jeg håper de vil selge. Jeg ser etter andre muligheter og er klar for et nytt steg, sa Mehnert nylig til Nettavisen.

Mehnerts kontrakt med Ranheim går ut i slutten av året. Han har kun gått glipp av to seriekamper for trønderklubben de siste to sesongene, og står med 26 scoringer og 13 målgivende pasninger på 64 kamper der.

Tidligere har han spilt for Brann, Nest-Sotra, Asker og Stabæk.