TV 2 erfarer: Premier League-klubb la inn flere bud på norsk talent

– Kristian blir hos oss denne sesongen, sa Anderlechts danske trener Brian Riemer på en pressekonferanse fredag.

Sannheten var at det samtidig pågikk et spill i kulissene som kunne gjort at Riemer måtte spist sine ord samme kveld.

TV 2 får nemlig opplyst fra kilder i Belgia at Anderlecht i løpet av den siste uken har mottatt tre bud på Arnstad fra den engelske Premier League-klubben Burnley, der hans tidligere trener Vincent Kompany er sjef.

Det siste skal ha kommet nettopp fredag, få timer før det engelske overgangsvinduet stengte, og skal ha hatt en totalramme på rundt 60 millioner kroner.

Også dette ble avslått av Anderlecht.

Kjøper trolig belgisk klubb

Anderlechts administrerende direktør Jesper Fredberg, som skal ha ført dialogen med Burnley, har ikke vært tilgjengelig for en kommentar om saken.

I belgiske medier har Arnstad de siste ukene blitt koblet til en mulig låneavtale til Kortrijk, som i likhet med Anderlecht spiller i den belgiske toppdivisjonen.

Koblingen er ikke nødvendigvis uten sammenheng med Burnley-budene, ettersom Premier League-klubbens eiere skal være i ferd med å kjøpe opp Kortrijk. Klubben kan bli en slags farmerklubb for Burnley.

Kompany, som ved flere anledninger har rost Arnstad opp i skyene, skal ha vært en drivende kraft bak Burnleys interesse for den norske U21-landslagsspilleren.

Et videre utlån til enten Belgia eller nivå to i England skal ha vært et sannsynlig scenario for den første sesongen ved en eventuell Arnstad-overgang til Burnley.

– Overrasker meg ikke

Isteden er Arnstad fortsatt Anderlecht-spiller. I helgen satt han på benken i seriekampen mot Genk. Det belgiske overgangsvinduet er fortsatt åpent til onsdag kveld, men det er ikke forventet at han flytter på seg.

Arnstads agenter Morten Wivestad og Mike Kjølø har ikke besvart TV 2s henvendelser.

– Det overrasker meg ikke at Kompany er interessert i Arnstad. Jeg vet at han var stor fan av ham i Anderlecht, sier journalisten Kjell Doms, som dekker Anderlecht for avisen Het Laatste Nieuws.

Han sikter til at Burnley tidligere i sommer signerte midtstopperen Hannes Delcroix fra Anderlecht, i en avtale med lignende økonomiske betingelser som det de tilbød klubben for Arnstad.

Delcroix har allerede startet én kamp i Premier League og kommet inn fra benken én gang under Kompany.

Arnstad er tatt ut i den norske U21-landslagstroppen som skal møte San Marino og Latvia i løpet av den neste drøye uken.



Han skrev i fjor under på en ny kontrakt som knytter ham til Anderlecht frem til sommeren 2025.