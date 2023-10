TV 2 erfarer: Oscar Bobb starter mot Spania

Ifølge TV 2s opplysninger får 20-åringen Oscar Bobb sjansen fra start som høyrekant for Norge mot Spania.

Alexander Sørloth har vært syk de siste dagene og skal derfor ikke ha blitt vurdert som klar til start.

– Bobb er veldig trygg og god med ball i beina, og når Norge først får tak i ballen i kveld er det viktig å ha spillere som kan ta vare på den. For å kunne skape noe offensivt, men også for å få litt hvile slik at ikke Spania skal styre alt av banespill, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen og legger til:

– Mot Kypros viste Bobb frem noe av det han kan gi dette norske laget, og med Nusa som ikke er klar for mer enn et innhopp blir det viktig at de andre norske offensive spillerne som Bobb og Ødegaard serverer det Haaland trenger - for da skal Spania få det tøft i egen boks.

Det er ikke den eneste endringen på det norske laget: Stefan Strandberg kommer også inn i midtforsvaret på bekostning av Kristoffer Vassbakk Ajer.

Ståle Solbakken skal ha offentliggjort startoppstillingen for spillerne under lørdagens trening på Ullevaal stadion.

– Solbakken har veldig tillit til Strandberg, og det er som ventet at han blir valgt fra start. I kveldens kamp kommer Norge i store perioder til å måtte forsvare seg lavt i banen, og da blir Strandberg sin rutine og lederegenskaper viktige. Går det fort rundt beina hans kan det bli langt mer utfordrende, og hvis Spania slipper løs i bakrom er det ingen av de andre norske stopperne som har den farten Ajer har - så det må vi håpe at ikke skjer alt for mange ganger, sier Mathisen.

