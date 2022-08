TV 2 erfarer: Ohi har satt seg på fly – nærmer seg overgang

KAN BLI KLAR FOR NY KLUBB: Ohi Omoijuanfo flyr til Danmark tirsdag morgen. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Ifølge TV 2s opplysninger har den norske spissen tirsdag morgen satt seg på et fly i retning København.

Røde Stjerne har gitt Omoijuanfo tillatelse til å reise fordi han nærmer seg en overgang til Brøndby.

Flyet lettet like før 07.00 og lander i København nærmere klokken 09.00.

Avtalen mellom klubbene er ikke signert, men danskene og serberne ligger an til å bli enige om en overgang verdt nærmere 10 millioner norske kroner.

Dersom alt går i orden, signerer Omoijuanfo en treårskontrakt med Brøndby.

Der kan han bli en del av en norsk bataljon: Sigurd Rosted, Henrik Heggheim og Sebastian Sebulonsen utgjør fra før en trio av nordmenn i klubben.

Overgangssagaen om Omoijuanfo til Brøndby har vart i flere uker. Det er ti dager siden første gang TV 2 meldte om et bud fra danskene.

Siden har det vært mye frem og tilbake fordi Røde Stjerne solgte en annen spiss, Milan Pavkov, til saudiarabiske Al-Fayha.

Lørdag startet Omoijuanfo sin første seriekamp for sesongen for Røde Stjerne. Han scoret ett mål før han ble byttet ut før det var spilt en time.

De siste dagene skal Røde Stjerne ha funnet en erstatter for Omoijuanfo i troppen, så nå nærmer han seg for alvor en overgang etter bare et drøyt halvår i serbisk fotball.

Omoijuanfo har scoret 12 mål på 24 kamper for Røde Stjerne.

I fjor ble han toppscorer i Eliteserien med 27 mål på 29 kamper for Molde.

Han har én norsk A-landskamp på CV-en, mot Sverige i 2017, men var også en del av troppen til Ståle Solbakken i oktober i fjor.