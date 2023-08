TV 2 erfarer: Nytt Molde-drama – Breivik-bud på Deadline Day

Emil Breivik (23) imponerte i Tyrkia tirsdag kveld. To dager senere tikket et bud inn hos Molde.

Ifølge TV 2s opplysninger mottok Molde et bud fra en tyrkisk klubb på Deadline Day.

Molde har takket nei til budet og har ingen intensjoner om å selge Breivik.

Etter at de ble enige med Ajax om en overgang for Sivert Mannsverk verdt nærmere 100 millioner kroner, skal det noe helt eksepsjonelt til for at MFK skal la nok en midtbanespiller dra.

Med tanke på at det kun gjenstår noen timer av det norske overgangsvinduet, har Molde svært begrensede muligheter til å signere erstattere.

Slik TV 2 forstår det, skal ikke Breivik være innstilt på å presse igjennom en overgang i sommer.

Midtbanespilleren, som tirsdag ble tatt ut på A-landslaget for første gang, leverte samme dag en målgivende pasning og en strålende kamp borte mot Galatasaray i Champions League-play off.

Nettopp Galatasaray skal også ha vist interesse for Breivik etter kampen, men det er en annen tyrkisk klubb som kom med budet til Molde torsdag.

