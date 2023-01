TV 2 erfarer: Mvuka har signert for Lorient

Joel Mvuka (20) har signert for Lorient og lånes tilbake til Bodø/Glimt.

Ifølge TV 2s opplysninger har Mvuka signert en 4,5-årskontrakt med Lorient.

Men han skal ikke spille for den franske toppklubben med det første.

TV 2 får nemlig opplyst at Mvuka lånes tilbake til Bodø/Glimt frem til sommeren. Han kan dermed bidra når bodøværingene skal jakte suksess i Europa Conference League denne våren.

Ifølge TV 2s opplysninger er Glimt garantert 60 millioner kroner (5,5 millioner euro) for overgangen. Den inneholder også bonuser på over 7 millioner kroner.

Franske Goal var først ute med å rapportere om at Mvuka lånes tilbake til Glimt.

– Han har ikke feilet. Det er fake news, skriver broren Beltran i en SMS til Bergens Tidende etter rapportene om at Mvuka strøk på den medisinske testen.

Tirsdag har franske medier som FootMercato og Ouest-France rapportert at Mvuka strøk på den medisinske testen for Lorient, og at gigantovergangen til nærmere 70 millioner kroner gikk i vasken.

Det stemte altså ikke.

Saken oppdateres!