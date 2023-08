TV 2 erfarer: Misnøye med Monica Knudsen

Onsdag skulle Fotballforbundet presentere hovedpunktene i evalueringen av sommerens fotball-VM for kvinner.

Tirsdag kom beskjeden om at presentasjonen måtte utsettes fordi det var behov for mer tid til å evaluere, samt flytting av møte om VAR med Norsk Toppfotball.

Samtidig erfarer TV 2 at det er intern misnøye med assistenttrener Monica Knudsen.

Spillere opplever at kommunikasjonen ikke fungerer og at treneren ikke har god nok kompetanse.

TRENERTEAM: Hege Riise er hovedtrener for det norske kvinnelandslaget, med seg i teamet har hun assistenttrenere Monica Knudsen og Ingvild Stensland. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Ifølge TV 2s opplysninger overlater Hege Riise mye av kommunikasjonen med spillerne til Knudsen. Måten sistnevnte kommuniserer på er det flere som ikke er tilfreds med.

Klaveness klar over misnøyen



Spillere skal ha reagert på at nivået på tilbakemeldingene ikke står i stil med deres egen status som landslagsspillere og at de nærmest blir snakket til som barn.

Enkeltsituasjoner, mellom Knudsen og spillere underveis i mesterskapet, skal også ha blitt opplevd som på grensen til mobbing.

Ut fra det TV 2 får opplyst tror enkelte spillere at misnøyen handler om at flere ikke forstår framtoningen og personligheten til Knudsen. At det ikke har vært hennes intensjon å behandle noen på en ugrei måte.

Ifølge det TV 2 kjenner til skal fotballpresident Lise Klaveness ha vært klar over misnøyen.

EVALUERER: Lise Klaveness evaluerer i disse dager mesterskapet sammen med andre representanter i Norges Fotballforbund. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Klaveness var til stede under VM på New Zealand. Spillere skal ha gitt henne beskjed om misnøyen, uten at det fikk konsekvenser på kort sikt eller at det ble gjort grep underveis i mesterskapet.

Monica Knudsen ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.

TV 2 har ikke lyktes med å komme i kontakt med fotballpresident Lise Klaveness onsdag.

Hege Riise har ikke besvart TV 2s henvendelser onsdag.

– Vi kommenterer ingenting rundt VM-evalueringen underveis i prosessen, skriver direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, Gro Tvedt Andreassen, i en SMS til TV 2.

Kaos-VM

Det stormet rundt kvinnelandslaget under VM på New Zealand denne sommeren.

Norge, som hadde mål om å vinne gruppen, haltet seg videre til sluttspillet etter å ha tapt åpningskampen mot New Zealand.

I forkant av skjebnekampen mot Sveits ble det kjent at stjernespiller Caroline Graham Hansen ble vraket. Det reagerte hovedpersonen sterkt på.

BEKLAGET: Caroline Graham Hansen dukket opp uanmeldt på pressekonferansen dagen etter at hun ble vraket mot Sveits for å beklage egne uttalelser. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Dagen etter la den norske stjernen seg flat og beklaget sin egen oppførsel.

Senere i mesterskapet erfarte NRK at det var sterk misnøye med Hege Riise i troppen. Flere spillere var tilsynelatende kritiske til Riises kampledelse, mangel på kommunikasjon og plan.

Etter seieren mot Filippinene avkreftet flere spillere misnøyen.

Nå kan TV 2 erfare at flere landslagsspillere sliter med å forholde seg til Monica Knudsen.