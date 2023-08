TV 2 erfarer: Midtstopper forlater Molde – klar for AIK

Molde har kommet til enighet med svenske AIK om et utlån av den danske midtstopperen Benjamin Tiedemann Hansen, ifølge TV 2s opplysninger.

TV 2 får opplyst at avtalen inneholder en opsjon på kjøp dersom AIK unngår nedrykk fra Allsvenskan. Da kan de signere Tiedemann på en permanent avtale for en sum som ligger under fem millioner kroner.

Svenske Expressen meldte denne helgen at AIK jaktet Tiedemann.

Saken har utviklet seg raskt og er nå mer eller mindre i boks, med forbehold om noen detaljer og formaliteter.

Tiedemann har spilt 14 seriekamper for Molde denne sesongen, men vært ute av laget i alle unntatt én kamp i Champions League-kvalifiseringen.

Molde signerte nylig midtstopperen Casper Øyvann (23) fra Tromsø og er dermed bedre forspent på stopperplass. Dette har skapt rom for å kunne kvitte seg med Tiedemann.

Sportssjef Thomas Berntsen i AIK har ikke besvart TV 2s henvendelser. Det har heller ikke administrerende direktør Øystein Neerland i Molde eller spillerens agent Imad El Hammichi.