TV 2 erfarer: Jørgen Strand Larsen selges til La Liga-klubb for over 100 millioner

Etter uker med spekulasjoner er det i ferd med å løse seg: Etter det TV 2 erfarer er Jørgen Strand Larsen nær overgangen han har drømt om.

Slik TV 2 forstår det, har FC Groningen bestemt seg å akseptere et bud fra den spanske klubben Celta Vigo på godt over 100 millioner.

Dersom den tidligere Sarpsborg 08-spissen består den medisinske testen i løpet av de kommende dagene, får han oppfylt drømmen om et eventyr i den spanske ligaen.

Siden overgangsvinduet stenger torsdag, er de siste detaljene nødt til å bli spikret i løpet av kort tid.

Celta Vigo spiller i den øverste spanske divisjonen, og står med en seier, en uavgjort og ett tap etter de tre første kampene.

Har ønsket seg videre

Det har vært en dårlig skjult hemmelighet at den Strand Larsen - som har vært en sentral aktør på det norske U21-landslaget - har ønsket seg videre fra FC Groningen.

TV 2 har tidligere omtalt at klubber som Middlesbrough, Salernitana og Bologna har kommet med bud med en totalpakke på opp mot 100 millioner norske kroner.

FC Groningen har imidlertid vært tydelige på at de har ønsket 120 millioner up-front.

Nå har den nederlandske klubben, etter det TV 2 erfarer, fått et tilbud fra Celta Vigo som de har bestemt seg for å takke ja til.

Dermed er det detaljer som gjenstår før overgangen bekreftes.

– Jeg føler jeg har fortjent å ta et nytt steg, og at budene er såpass høye at de burde bli godtatt, men jeg blir tvunget til å bli. Jeg føler jeg står i ingenmannsland. Det er en tøff situasjon, uttalte Strand Larsen nylig til TV 2.

Nå ser det ut til at spissen får sin vilje. Dermed tyder alt på at norsk fotball har fått sin andre La Liga-spiller i løpet av kort tid: Nylig signerte nemlig Alexander Sørloth en ny låneavtale med Real Sociedad.