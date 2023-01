TV 2 erfarer: Johan Hove signerer for nederlandsk klubb

Drammens Tidende rapporterte søndag at Hove var på vei til nederlandske Groningen.

På det tidspunktet gjenstod det fortsatt for 22-åringen å komme til enighet med Eredivisie-klubben om de personlige betingelsene.

Nå tyder alt på at overgangen fullføres tirsdag.

Ifølge TV 2s opplysninger er Hove på plass i Nederland, der han gjennomfører den medisinske testen for sin nye klubb.

Hove og Groningen er også så godt som enige om de personlige betingelsene i kontrakten, etter å ha forhandlet om blant annet lengden på denne de siste dagene .

Planen er at Hove skriver under på avtalen tirsdag ettermiddag.

Selv om han bare hadde et drøyt halvår igjen av kontrakten med Strømsgodset, sitter drammensklubben igjen med en vesentlig sum.

Ifølge TV 2s opplysninger, og slik Drammens Tidende har rapportert om, selger SIF ham for rundt 11 millioner kroner.

Sportssjef Jostein Flo i Strømsgodset og sportsdirektør Mark Jan Fledderus i Groningen har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Det har heller ikke agentene Jim Solbakken og Jørgen Ingebrigtsen.

Hove imponerte med ti mål i Eliteserien forrige sesong, der han spilte alle unntatt én kamp for Godset.

Han står med 19 kamper for det norske U21-landslaget.

Groningen har vist seg å være et godt springbrett for norske talenter. Jørgen Strand Larsen storspilte for klubben i noen sesonger før han i sommer ble solgt til spanske Celta Vigo for over 100 millioner kroner.

Hove blir lagkamerat med tidligere Aalesund-back Isak Dybvik Mättää. Nordmannen har spilt fast som venstreback i Eredivisie hele sesongen.