TV 2 erfarer: Italia-klubb i toppmøte om Solbakken-kjøp

Det er klart for toppmøte mellom Viking og Bodø/Glimt i Eliteserien søndag kveld.

Men også i kulissene foregår det møtevirksomhet på høyt nivå.

Ifølge TV 2s opplysninger er ledere fra den italienske Serie B-klubben Pisa på plass i Jåttåvågen for å forhandle om en overgang for Vikings midtbaneprofil Markus Solbakken.

Solbakkens agent Atta Aneke er også på plass i oljebyen.

Stavanger Aftenblad avslørte tidligere denne uken at Pisa hadde lagt inn et bud på mellom 15 og 20 millioner kroner for Solbakken.

Dette ble avslått, men italienerne mener alvor og har derfor flydd til Stavanger for å intensivere jakten og forsøke å komme til enighet med Vikings toppledelse.

Slik TV 2 forstår det, skal Solbakken selv være interessert i overgangen til andre nivå i Italia. Pisa eies av den britiske milliardæren Alexander Knaster og har betydelige ressurser og planer om å kjempe om opprykk til toppdivisjonen.

Viking skal kreve en sum på over 20 millioner kroner for å selge U21-landslagsspilleren. Nå gjenstår det å se om Pisa kan nærme seg priskravet nok til at overgangen materialiserer seg.