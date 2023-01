TV 2 erfarer: Interesse rundt RBK-leder

For ifølge den informasjonen TV 2 sitter med har AIK henvendt seg til Rosenborgs sportslige leder, Mikael Dorsin med et ønske om å få svensken som sin nye sportssjef.

Den svenske klubben jakter en erstatter for Henrik Jurelius, som fikk sparken på senhøsten i fjor. Selv vil ikke RBKs sportslige leder si så alt for mye om interessen.

– Nei, det kan jeg ikke si så mye om. Det er vel sånn i denne bransjen at det er ikke bare spillerne som er attraktive, det er vel både trenere og kanskje til og med sportssjefer. Eventuelle klubber og sånt... jeg hører mye om klubber hit og dit hele tiden, men jeg forholder meg til at jeg er her og har det veldig bra her, sier Dorsin til TV 2.

Ifølge TV 2s informasjon hører det til historien at Dorsin, som har en stolt fortid hos AIKs erkerival Djurgården, har gitt beskjed til Allsvenskan-klubben om at en overgang er uaktuelt.

TV 2 kjenner til at det også har kommet henvendelser fra andre europeiske klubber.

Dorsin bekrefter selv at det skal svært mye til for å lokke han bort fra Brakka.

– Ja, det skal det. Jeg trives veldig godt her. Så er fotballbransjen veldig spesiell og jeg har lært meg at man aldri skal si for mye, men jeg er glad i denne klubben. Jeg har spilt her lenge, jobbet her lenge og nå ser det også ut som om de tankene og planene man hadde når man begynte for noen år siden begynner å sette litt rot, sier han og utdyper:

– Det har vært to-tre tøffe år. Det er fantastisk artig å jobbe med det, men det er også sånn at det man ser innad i klubben ikke alltid vises på tabellen. Men man ser at man tar steg og blir bedre, og da vil også resultatene komme. Vi begynner å se det litt nå. Jeg gleder meg til det og framtiden.

TV 2 kjenner til at det også har kommet henvendelser fra andre europeiske klubber.

Og for ordens skyld. Det ville kostet dyrt å lure til seg mannen som stod bak RBK-historiens største salg da Casper Tengstedt dro til Benfica for 120 millioner kroner.

– Ha-ha, ja, det må vel være det samme. Rundt der, smiler Dorsin.