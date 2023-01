TV 2 erfarer: Heerenveen gjør siste forsøk på Vålerenga-juvelen

Den lille teknikeren blir en av hovedpersonene i norsk fotball på siste dag av det internasjonale overgangsvinduet.

Sahraoui jaktes nemlig av nederlandske Heerenveen, som bruker morgentimene på å forberede et nytt fremstøt for å sikre seg 21-åringen.

TV 2 kunne mandag rapportere om to bud fra Eredivisie-klubben.

Det første kom på søndag og var på én million euro samt 100.000 euro i bonuser, altså en totalpakke på i underkant av 12 millioner kroner. Det ble direkte avslått av VIF.

Mandag kom Heerenveen tilbake med et forbedret tilbud på rundt 15 millioner kroner. Også dette ble avslått av Vålerenga.

Ifølge TV 2s opplysninger ble Heerenveen informert om hva som skal til for at VIF skal slippe Sahraoui. Prislappen ligger på rundt 20 millioner kroner.

Nå kan TV 2 avsløre at det tirsdag morgen jobbes med et tredje bud fra Heerenveen. Dette skal begynne å nærme seg 20 millioner kroner. Derfor er det grunn til å tro at partene kan begynne å forhandle nærmere utover Deadline Day.

Det er riktignok ikke mye tid igjen, så dersom noe skal skje, bør budet tikke inn hos sportssjef Joacim Jonsson på Valle i løpet av formiddagstimene.

