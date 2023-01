TV 2 erfarer: Haugesund enig om salg av stortalent til 30 millioner

TV 2 er kjent med at den tsjekkiske klubben allerede for over en måned siden henvendte seg til FK Haugesund med et bud på rundt 15 millioner kroner, men da var det uaktuelt for dem å selge.

Siden har saken utviklet seg: Fredag meldte overgangsjournalist Fabrizio Romano at Slavia Praha nærmet seg et kjøp av Zafeiris verdt rundt 30 millioner kroner.

TV 2 får nå opplyst at FKH og Slavia Praha har blitt enige om en overgang for den talentfulle midtbanespilleren. Zafeiris er allerede på plass i Praha.

Zafeiris signerer en 4,5-årskontrakt så fort de siste formalitetene er på plass, får TV 2 opplyst. Agent Imad El Hammichi har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Etter å ha åpenbart seg som et stortalent i Grorud gjennom to sesonger i Obosligaen, ble Zafeiris en umiddelbar suksess i sin første sesong for FKH i Eliteserien 2022.

Der spilte han alle seriekampene unntatt én, scoret fire mål og leverte fem målgivende pasningen. Interessen lot ikke vente på seg.

Saken oppdateres!