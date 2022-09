TV 2 erfarer: Håskjold Nyland starter mot Serbia

Har fått beskjed om at han står skjebnekampen.

Ørjan Håskjold Nyland var det store samtaleemnet etter at Norge tapte 1-2 mot Slovenia lørdag. Spesielt innsatsen hans på seiersmålet til Slovenia ble kritisert og flere har tatt til orde for at den klubbløse keeperen bør vrakes mot Serbia tirsdag kveld.

Blant dem var tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen. I etterkant av kampen var «Drillo» var ærlig på at han mente at André Hansen burde stå mot Serbia.

Men slik blir det ikke, ifølge TV 2s opplysninger. Etter det TV 2 erfarer har nemlig Ørjan Håskjold Nyland fått beskjed om at han vokter buret også mot Serbia.

Det overrasker TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Jeg trodde Solbakken kom til å bytte keeper etter at Nyland var såpass rusten mot Slovenia. André Hansen er en meget rutinert og god keeper som spiller kamper hver eneste uke, og det har sikkert vært heftig diskutert innad i trenerteamet hvem de velger fra start i morgen, sier Mathisen.

Han tror keeperens rolle kan bli helt avgjørende tirsdag kveld.

– Serbia blir en knalltøff motstander på Ullevaal, og det blir veldig viktig for Norge at vi har en keeper som leverer langt bedre enn mot Slovenia om dette skal ende med hjemmeseier.

Har tatt ut laget

Da TV 2 mandag formiddag konfronterte landslagstrener Ståle Solbakken med om han har bestemt seg for hvem som skal stå i mål mot Serbia, svarte han bekreftende.

– Vi har bestemt oss for hvem som skal stå i mål, hvem som skal være høyreback og hvem som skal være venstreback. Vi har bestemt oss for laget, svarte Solbakken.

Han ville imidlertid ikke avsløre hvem som har fått beskjed om at de skal starte.

Ørjan Håskjold Nyland har hele veien vært tydelig på at han bør være Norges landslagskeeper til tross for manglende spilletid. I det siste har han trent med Hødd og Lillestrøm. Etter Slovenia-kampen avviste han at manglende spilletid kunne være medvirkende til Slovenias avgjørende scoring.

– Nei, jeg har trent godt. Det er ikke noe problem i det hele tatt, uttalte Håskjold Nyland.

Landslagssjef Ståle Solbakken har hatt forståelse for at keepervalget har blitt diskutert. Etter Slovenia-kampen innrømmet han at tvilen kom Håskjold Nyland til gode.

– Det er et berettiget spørsmål og et spørsmål vi har stilt oss selv også. Vi endte opp med at han skulle stå, uttalte Solbakken.