TV 2 erfarer: Gulbrandsen vender hjem til Molde

PÅ VEI HJEM: Fredrik Gulbrandsen er i ferd med å bli Molde-spiller igjen. Her på trening med Lillestrøm i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB

>

Ifølge TV 2s opplysninger gjenstår kun formaliteter før spissen signerer for Molde.

Partene har over lengre tid vært i dialog, slik TV 2 avslørte i podkasten «Spiss Vinkel» for to og en halv uke siden.

Nå får TV 2 opplyst at partene har kommet til enighet, og at 30-åringen blir Molde-spiller med forbehold om formaliteter som medisinske undersøkelser og annet papirarbeid.

Molde betaler ingen overgangssum for Gulbrandsen, ettersom kontrakten hans med tyrkiske Adama Demirspor utløp i sommer.

Gulbrandsen har også vært i dialog med Lillestrøm om et comeback dit, men med Thomas Lehne Olsen (32) på en langtidskontrakt og et ønske om å satse på spisstalentet Henrik Skogvold (19), ble det ikke funnet plass til ham i planene på Åråsen.

30-åringen spilte for Molde fra 2013 til 2016, etter en utskjelt overgang fra nettopp LSK. Under denne perioden debuterte han også på det norske A-landslaget.

Siden har han spilt for Red Bull Salzburg, New York Red Bulls, Istanbul Basaksehir og senest Adama Demirspor. På merittlisten har han norsk, østerriksk og tyrkisk seriegull samt cuptriumfer i Norge og Østerrike.

Moldes administrerende direktør Øystein Neerland har ikke besvart TV 2s henvendelser onsdag morgen. Det har heller ikke spillerens agent Jim Solbakken.