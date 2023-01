TV 2 erfarer: Glimt-stopper på vei tilbake til Brann

Bergens Tidende avslørte tirsdag formiddag at Brann og Glimt har kommet langt i samtaler om en overgang for den danske midtstopperen.

Det stemmer overens med TV 2s opplysninger.

Slik TV 2 forstår det, er Sery Larsen nær et comeback til Bergen.

TV 2 får opplyst at Brann fikk rundt fire millioner for Sery Larsen da de hentet ham i januar i fjor. Det er grunn til å tro at overgangssummen for comebacket ligger på samme nivå.

COMEBACK: Japhet Sery Larsen spiller kanskje for Brann igjen snart. Foto: Lise Åserud / NTB

Branns sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen har ikke besvart TV 2s henvendelser. Det har heller ikke Bodø/Glimts sport manager Håvard Sakariassen.

Sery Larsens agent Jens Örgaard henviser til klubbene og ønsker ikke å uttale seg om saken.

22-åringen har ikke blitt noen braksuksess i løpet av sitt år i nord. Han pådro seg en langvarig kneskade forrige sesong som blant annet førte til at han kun spilte ti kamper i Eliteserien.

Nå ser han ut til å bli løsningen på Branns stopperjakt etter at blant andre prioriteten Sigurd Rosted glapp for bergenserne.