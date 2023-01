TV 2 erfarer: Glimt med Wahlstedt-bud på over 10 millioner

Søndag satte Bodø/Glimt inn et nytt støt i jakten på ny keeper.

Ifølge TV 2s opplysninger la Glimt søndag inn et bud med en totalramme på over 10 millioner kroner for Leopold Wahlstedt.

Den svenske keeperen skal ifølge TV 2s opplysninger ønske seg en overgang til de gulkledde i nord. Det er grunn til å tro at de personlige betingelsene ikke vil stå i veien for en overgang dersom Glimt og Odd skulle bli enige.

Glimts jakt på Wahlstedt som erstatter for Nikita Haikin har pågått siden i fjor sommer. Da kunne TV 2 avsløre at bodøværingene hadde lagt inn et første bud på svensken, men dette ble kontant avslått av Odd.

Nå er Odd i en annen situasjon: Klubben trenger penger og har dessuten tidligere landslagskeeper Rune Almenning Jarstein med på trening, med mål om at veteranen skal signere en kontrakt med klubben.

Skulle Wahlstedt bli Glimt-spiller, vil han bli den andre som bytter ut Skien med Bodø i januar. Fra før har Bodø/Glimt signert midtstopperen Odin Bjørtuft fra Odd for et tosifret antall millioner kroner.

Selv om det norske overgangsvinduet fortsatt har lenge igjen, er det all grunn til å tro at Wahlstedt-saken vil bli løst i løpet av de neste dagene.

I utgangspunktet har Odd ønsket å se an om utenlandske klubber melder sin interesse for Wahlstedt. Det internasjonale overgangsvinduet stenger natt til onsdag og foreløpig har det ikke kommet bud på nivå med det Glimt er villig til å betale.

Like etter at det internasjonale vinduet stenger, er fristen for å registrere nye spillere til Europa Conference League.

I løpet av torsdag 2. februar kan Bodø/Glimt registrere maks tre nye spillere for spill i kampene mot Lech Poznan, som finner sted om drøye to uker.

Det er grunn til å tro at to av disse blir utespillere, som Odin Bjørtuft, Fredrik Bjørkan eller Omar Elabdellaoui, mens én plass går til en eventuell ny keeper.

Derfor har Glimt nå intensivert jakten på Wahlstedt, og Odd er fullt klar over at motparten har dårlig tid. Det er grunn til å tro at forhandlingene vil være knallharde i løpet av de neste timene.

Sportssjef Morten Rønningen og daglig leder Einar Håndlykken i Odd har ikke besvart TV 2s henvendelser. Det har heller ikke sport manager Håvard Sakariassen i Bodø/Glimt.