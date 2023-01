TV 2 erfarer: Glimt har akseptert kjempebud

Etter det TV 2 erfarer har Bodø/Glimt akseptert et bud fra den franske klubben Lorient.

Det har en totalramme på 70 millioner kroner, og den medisinske sjekken er planlagt på søndag, ifølge TV 2s opplysninger.

Kontrakten skal være på 4,5 år.

Avisa Nordland avslørte tidligere fredag at Glimt hadde fått et kjempebud på stortalentet.

– Mvuka har vist et fantastisk nivå når han er på sitt beste, men det har også vært varierende prestasjoner i perioder - som det ofte vil være med unge spillere som spiller på den måten han gjør. Det er fart, teknikk og frekkhet som er hans fremste egenskaper, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han fortsetter:

– Hvis han nå blir solgt til utlandet for en slik sum er det jo en skikkelig eventyrhistorie etter alt han har vært gjennom i sin karriere. Fra å ha fått beskjed om at han ikke kunne spille mer fotball til at han blir solgt fra Bodø/Glimt for en slik sum er uvirkelig, og dette gjør jo igjen at Bodø/Glimt får veldig godt betalt for en av sine spillere, sier Mathisen.

Mvuka har tidligere spilt for Åsane, før han signerte med Bodø-klubben august 2021. Klubben har rett på en vesentlig del av videresalget, ifølge TV 2s opplysninger.

Mvukas agenter Mike Kjølø og Morten Wivestad i Keypass AS har ikke besvart TV 2s henvendelser.