TV 2 erfarer: Glimt enig om salg av Elias Hagen

Ifølge TV 2s opplysninger er Bodø/Glimt enig med IFK Gøteborg om en overgang for den unge midtbanespilleren.

Etter flere uker med langtekkelige forhandlinger har partene kommet til enighet.

Tirsdag møtes Bodø/Glimt-spillerne til årets første trening på Aspmyra. Der befinner ikke Elias Hagen seg. Han er i ferd med å sluttføre overgangen til den svenske klubben.

Glimt-trener Kjetil Knutsen bekrefter Hagens fravær og legger til at hverken Bruce Wembangomo eller Amahl Pellegrino er til stede på Aspmyra. Sistnevnte trener foreløpig i Drammen.

Svenske medier har hevdet at Glimt avslo et bud på ni millioner kroner fra IFK Gøteborg for Hagen, men ifølge TV 2s opplysninger havnet overgangssummen til slutt på et noe lavere nivå enn dette.

Hagen var fast på laget i Bodø/Glimt og blomstret i Europa under den første halvdelen av 2022, men sesongen hans tok en dramatisk vending i sommer da Patrick Berg ble hentet tilbake til klubben.

Berg-overgangen skjedde så sent i sommervinduet at Hagen ikke rakk å finne seg en ny destinasjon, så klubbskiftet måtte vente til etter nyttår.

Etter å ha sittet på benken i Bodø hele høsten forventes Hagen nå å få en nøkkelrolle på IFK Gøteborgs midtbane.

Der blir han lagkamerat med norske Anders Trondsen og Eman Markovic.

Svenske Expressen omtaler Hagen som en «merittert signering» for Gøteborg.

Hagen forlot Grorud til fordel for Bodø/Glimt på sommeren i 2020. I fjor debuterte han på det norske U21-landslaget.