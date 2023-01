TV 2 erfarer: Gjennombrudd i forhandlingene – Ofkir nærmer seg VIF-overgang

ÅPENBARING: Mohamed Ofkir slo ut i full blomst for Sandefjord i fjor. Nå tyder alt på at karrieren hans fortsetter i Vålerenga. Foto: Christoffer Andersen

Mohamed Ofkir blir etter all sannsynlighet Vålerenga-spiller, ifølge TV 2s opplysninger.

26-åringen har vært ettertraktet etter at han fikk sitt skikkelige gjennombrudd i Eliteserien for Sandefjord i fjor.

En av klubbene som har fått avslått bud på ham er Vålerenga, men etter det TV 2 erfarer har forhandlingene nå fått et gjennombrudd.

Ifølge TV 2s opplysninger tyder alt på at Ofkir – som scoret tolv mål og sto for åtte målgivende pasninger for nedrykkstruede Sandefjord i fjor – blir Vålerenga-spiller i løpet av kort tid.

– Kan gjøre ham til en yndling

Verken Sandefjords daglige leder Espen Bugge Pettersen eller Vålerengas sportssjef Joacim Jonsson har besvart TV 2s henvendelser om saken mandag kveld.



TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener Ofkir-signeringen gir mening.

– Mohamed Ofkir har et toppnivå som kan gjøre ham til en yndling på Intility, og i systemet til Fagermo bør han få en rolle som passer ham godt, sier Mathisen.

Har ønsket seg bort

Han påpeker at Vålerengas lommebok ikke gjør det mulig å konkurrere med Molde, Bodø/Glimt og Rosenborg om de dyreste spillerne.

– Får han ut sitt beste blir det en bra signering for Vålerenga, men oddsen på at Fagermo skal ta medalje med Vålerenga går neppe i bakken av dette, sier Mathisen.

I fjor fikk blant andre Viking avslått et bud på Mohamed Ofkir.

TV 2 har rapportert om interesse og bud fra Sør-Korea som har blitt avslått.

I januar var Ofkir tydelig på at han ville bort fra Sandefjord overfor VG.

Han bekreftet interesse fra en rekke klubber.

– Det har vært alt mulig. Alt fra Europa til Asia. Jeg vil vekk fra Sandefjord. Jeg føler at jeg har gjort mitt, uttalte Ofkir.

Nå får han etter all sannsynlighet viljen sin og blir Vålerenga-spiller.